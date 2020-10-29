〈財報〉三星Q3好表現難敵Q4獲利下滑隱憂 盤中跌1.5%

南韓三星電子 (005930-KR) 週四 (29 日) 公布第三季財報，受惠於手機與記憶體業務營收成長，營收創單季新高，但預警第四季獲利下滑，主因伺服器需求減弱，且智慧手機競爭加劇。

三星股價週四開盤走低，截至截稿前 10 時許，三星股價下跌 800 韓元，跌幅 1.36%，報 58200 韓元。

三星股價日線圖 (圖: Google)

第三季財報關鍵數據:

營收為 66.96 兆韓元，年增 8%

每股盈餘為 1364 韓元

淨利潤為 9.36 兆韓元 ，年增 49%

營業利益為 12.35 兆韓元，年增 58.8%

毛利率為 40.3%

淨利率為 14%

部門業務數據:

消費性電子 (CE) 部門營收 14.09 兆韓元，季增 39%，年增 27%

行動通訊 (IM) 部門營收 30.49 兆韓元，季增 47%，年增 4%

半導體 (DS) 部門 25.93 兆韓元，季增 4%，年增 3%



公司聲明與展望：

三星第三季受惠於最新的 Galaxy Note 系列以及新款可折疊手機，手機營收暴增 5 成。消費性電子方面，電視需求回溫，持續將 QLED、超大尺寸電視納入產品組合。

拜手機以及高效能運算市場需求增加之賜，半導體部門營收創下單季新高，此外，在華為和其他手機客戶的拉貨下，第三季整體記憶體需求超出預期，NAND 的部分受益於新款遊戲主機拉貨也有不錯表現，不過面板部門受面板平均單價上漲影響，營收小幅下滑。

展望未來，三星表示，由於競爭激烈的市場環境，手機部門銷量可能下降，且營運成本可能增加。消費電子產品雖然需求強勁，但由於競爭加劇和成本上升，獲利能力也將減弱。

未來記憶體庫存調整也將影響營收，根據 InSpectrum Tech 數據顯示，第三季 32G DRAM 報價下降了 9%，128G MLC NAND 快取記憶體報價也在第三季下跌 8%，另外競爭對手美光 (Micron) 上個月刪減資本支出計劃，並警告企業客戶的需求減緩，預測明年快取記憶體恐供過於求。

三星預估到 2021 年，全球總體需求將恢復，但因新冠肺炎可能再次爆發，仍面臨不確定因素。彭博社也指出，三星集團董事長李健熙上週末的逝世也可能會加劇公司的不確定性。