【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 全球疫情再度惡化，德、法宣布擴大封鎖措施、美國部分州將部分限制措施重啟、加上美國總統大選前的不確定因素，市場恐慌氣氛升溫，美股四大指數重挫，跌幅介於 3.39 至 3.73%。其中指標股蘋果、Nivida、特斯拉跌逾 4%，AMD、美光、台積電 ADR 跌逾 3%。

2. 美國白宮對於選前推出新一輪刺激方案表示悲觀，美股震盪，連帶台股加權指數開低走低拉回，指數一度跌破月線，成交量也稍微放大，OTC 指數跌幅比集中大，收盤再度跌破季線。盤面資金聚焦自行車、風電、電機及水泥相關個股，終場指數下跌 81.26 點，跌幅 0.63%，收在 12,793.75 點，成交金額為 1,774.07 億元。三大法人合計賣超 136.94 億元：外資賣超 72.11 億元、投信賣超 9.03 億元、自營商賣超 55.8 億元。

3. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：量增下跌，後續上漲須補量，下跌須量縮。

（2）、均線：下檔支撐為 12,500 點附近，上檔壓力為 12,900 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 向下開口，短線仍須提防再度回測季線。

4. 櫃買指數下跌 0.72%，收在 163.79 點。短線支撐為 158 點附近，壓力為 168 點附近。

5. 觀盤重點：由於新冠疫情增溫，加上市場呈現觀望氣氛濃厚，我們認為短線上行情不易出現量價齊揚走勢，未來指數留意季線能否有支撐力道，台股選股方向可留意半導體、生技、運動風、二線塑化、內需、蘋概。

6.IC 設計廠義隆（2458）在筆電、Chromebook 需求暢旺效應下，推動第三季歸屬母公司淨利 10.80 億元，繳出單季歷史新高成績。對於第四季展望，義隆董事長預期，客戶訂單維持高檔情況，單季合併營收將可望達到 45.5～47.5 億元，衝出淡季不淡的成績單，全年合併營收有望上看 150 億元的新高峰。

7. 全球載板龍頭欣興（3037）旗下桃園山鶯廠昨（28）日下午驚傳火警，部分打線晶片尺寸級封裝載板（CSP）生產線受影響。CSP 主要用於記憶體、手機、通訊等終端應用，是關鍵電子零組件，時值第 4 季傳統旺季，可能影響短期供貨。

8. 高速傳輸介面廠譜瑞 - KY（4966）公告第三季財報，單季稅後淨利達 10.82 億元，每股淨利 13.77 元，不僅創下歷史新高，且單季就賺進超過一個股本。第四季在蘋果新款 Macbook 及 iPad 持續拉貨推動下，可望淡季不淡，全年獲利將改寫歷史新高。

9. 台達電（2308）昨（28）日公布第 3 季營業淨利首度突破百億大關、達 104.4 億元，季增 12.7%；稅後純益 83.9 億元，季增 10.4%，為歷史次高，年增 63.5%，每股純益 3.23 元。

