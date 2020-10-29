敦泰TDDI漲價1成 明年出貨續成長市占挑戰第一

敦泰財務長廖俊杰今 (29) 日指出，近期因 TDDI(觸控暨驅動整合 IC) 需求暢旺，加上晶圓代工價格調漲，已將成本反映給客戶，漲幅達雙位數，估明年出貨可再優今年，達 2.5 億套，挑戰全球市占第一，市占率上看 4 成。

廖俊杰表示，去年受限晶圓代工產能，TDDI 出貨僅 1 億套，今年隨著產能增加，及新品競爭力提升，前三季已出貨 1.67 億套，全年估可達 2.2 億套，較去年倍數成長，市占率也拉高至 3 成以上。

敦泰為因應客戶需求，與晶圓代工廠談妥明年產能，估較今年提升 1 成，TDDI 出貨也可同步年增 1 成，市占率目標 4 成，將與龍頭廠聯詠 (3034-TW) 競爭龍頭地位。

另外，敦泰 OLED 觸控 IC 與三星緊密合作，明年在三星供貨比重上看 3 成，可望囊括全球前四大手機品牌廠訂單，出貨量將從今年 0.3 億套，提升至 0.8-1 億套，是明年成長幅度最大產品線，且因 OLED 觸控 IC 毛利率優於平均水平，有助明年毛利率。

展望第四季，敦泰受惠客戶拉貨力道延續，TDDI、OLED 觸控 IC 出貨維持高檔，營收季減幅估較往年收斂，毛利率則隨著產品漲價，優於上季表現，法人估，敦泰第四季營收約季減個位數，每股純益約 1 元，全年每股純益估達 2.5 元，可創 6 年新高。