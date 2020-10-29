〈聯電法說〉Q3單季賺贏上半年 EPS 0.75元 前三季每股賺1.5元

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (29) 日公告第三季財報，稅後純益 91.06 億元，季增 36.38%，年增 2.1 倍，每股純益 0.75 元，單季賺贏上半年全年，並改寫逾 12 年來單季新高；前三季稅後純益 162.91 億元，年增 447.9%，每股純益 1.5 元。

聯電第三季營收 448.7 億元，季增 1.08%，年增 19%，毛利率 21.8%，季減 1.3 個百分點，年增 4.75 個百分點，營益率 15.9%，季增 2.7 個百分點，年增 9.25 個百分點；稅後純益 91.06 億元，季增 36.38%，年增 2.1 倍，每股純益 0.75 元。

聯電前三季營收 1315.25 億元，年增 23.7%，毛利率 21.4%，年增 7.9 個百分點，營益率 12.5%，年增 10 個百分點；稅後純益 162.91 億元，年增 447.9%，每股純益 1.5 元。

聯電原本估第 3 季晶圓出貨、產品平均售價 (ASP) 持平第 2 季，營收也持穩，毛利率約 20%，從財報來看，整體表現稍優於預期；第三季 28 奈米營收佔比 14%，整體產能利用率達 97%。

聯電總經理王石表示，第三季晶圓出貨量達到 225 萬片約當 8 吋晶圓，由於居家上班與在家學習趨勢，持續帶來終端市場穩定需求，如智慧型手機、電腦設備高速 I/O 控制器中的無線連結、及電源管理 IC 等應用。

王石指出，本季 28 奈米持續得到客戶的定案 (tape-outs)，帶動營收成長。展望未來，預期 28 奈米新設計定案的數量將持續增加，有助聯電 28 奈米產品終端市場及客戶群更加多元。