德國10月失業率微降至6.2% 好於市場預期

根據德國聯邦統計局在週四 (29 日) 公布的數據顯示，德國 10 月失業率有所下跌，主要受惠於當月德國勞動力市場持續從新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響中復甦。

數據顯示，經季節調整後，德國 10 月份失業率降至 6.2%，好於 9 月份的 6.3%。失業人數減少了 35,000 人至 286.3 萬人，好於市場預期的 6.3%。

根據歐洲經濟研究中心 (ZEW) 的數據顯示，德國 10 月 ZEW 經濟現況指數從 - 66.2 點升至 - 59.5，好於預期的 - 60。

不過，由於德國新增病例數的上升以及英國無協議脫歐等風險，使得德國前景不確定性增加，德國 10 月份經濟景氣指數從前 9 月份的 77.4 降至 56.1，低於市場預期的 73.0。

ZEW 總裁 Achim Wambach 在聲明中表示：「近期新冠肺炎新增病例數急劇增加，使得德國未來經濟發展的不確定性增加，此外，英國無協議脫歐的可能性也有所增加。」此外，Wambach 也補充表示，美國總統大選前夕的局勢也進一步加劇了整體經濟的不確定性。

根據德國市場研究機構 GfK 的調查顯示，有四分之三的德國人將新冠肺炎疫情視為「巨大或非常大的威脅」，另外有一半以上的受調者憂心疫情對個人未來的影響。隨著狀病毒病例激增，商業活動可能再度放緩。GfK 也曾警告表示，要能實現持續性的成長，出口也必須出現顯著的復甦。

德國政府目前預估，如果疫情仍將得到控制，德國 2020 年全年國內生產總值 (GDP) 將萎縮 5.8%，隨後在明年反彈 4.4%。