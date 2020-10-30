〈貴金屬盤後〉美GDP成長創紀錄 投資者擁抱美元 黃金連跌2日

週四 (29 日) 交易，黃金期貨價格連續第二日下跌，係因受到美元升值的壓迫，同時數據顯示第三季美國經濟成長速度創紀錄。

世界黃金協會（World Gold Council）報告稱，第三季黃金總需求量下降至 11 年來最低水準。

線上券商 Axi 首席全球市場策略師 Stephen Innes 表示，「這不意外，歐元自由落體般貶值，像大吸鐵一樣的吸引黃金走低。」

週四歐洲央行稱準備在 12 月「重新調整」其獲利刺激計劃，此後歐元兌美元依舊下跌，令美元更加強勢，ICE 美元指數上升 0.7%，該指數本週迄今已上升 1% 以上。

Innes 表示，「3 月實施封鎖措施時出現的拋售潮迷你版」也令市場擔心黃金，「如果全國性封鎖成為常態，那麼通縮動力和隨之而來的美元上衝可能會讓黃金跌到 1800 美元。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 11.20 美元或 0.6%，收每盎司 1868 美元，再創交易最活躍的黃金期貨自 9 月 25 日以來另一低點。

(前一日黃金下跌 1.7%，也是 9 月 25 日以來低點。)

12 月白銀期貨價格大致持平，收每盎司 23.36 美元。前一日跌幅達 4.9%。

世界黃金協會（World Gold Council）報告稱，第三季黃金總需求量較去年同期下降，但投資需求猛增。

第三季黃金總需求量年減 19% 至 892 公噸，為 2009 年以來最低季度總需求量。黃金總投資量 (包含硬幣、金條和流入黃金支持的 ETF）年增 21% 至 494.6 公噸。

一些專家推測，在近期股市拋售潮中，美元上漲以及對公債殖利率下降的非典型抗拒，加在一起削弱了投資人對黃金和其他貴金屬的需求。

例如，10 年期公債殖利率自上週五以來一直守在約 0.78% 的水準，儘管 11 月 3 日總統大選在即，股市遭拋售，截至週三，道指過去 3 個交易日下跌約 1800 點。

牛頓顧問公司 (Newton Advisors) 獨立市場技術策略師 Mark Newton 表示，「美元一而再上漲帶來的打擊，同時公債殖利率上升，就算是一些人認為在市場受脅迫時期可提供相對穩定性的黃金和白銀也大幅下跌。」

新冠病毒疫情重燃期間，美元吸引了買家，令美元計價的黃金需求暫時承壓。

一份報告顯示，美國第三季 GDP 年率成長創紀錄達 33.1%，令黃金價格擴大跌勢。根據 MarketWatch 調查，經濟學家先前預期年率成長 33%。

與此同時，上週請領失業救濟金人數減少 4 萬人，達 75.1 萬人，為過去 5 個月來第 4 次下降。

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