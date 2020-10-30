〈財報〉臉書Q3獲利營收高於預期 但美加用戶下降 盤後挫逾2%

臉書 (FB-US) 週四 (29 日) 公布第三季營收獲利均優於預期，廣告營收年增 22%，顯示廣告商抵制活動似乎並沒有帶來這塊業務，但其美國和加拿大用戶人數減少，盤後股價挫逾 2%。

臉書表示，展望 2021 年仍持續面臨大量不確定性。「新冠疫情加速了從離線到在線的商務轉變，我們也因此體驗到廣告需求的上升。考量到在線商務是我們最大的直式廣告，這種趨勢的轉變可能會成為我們 2021 年廣告營收成長的阻力。」

此外，蘋果雖然已決議推遲更動 iOS 14 的廣告追蹤，但臉書認為這恐怕仍是問題。

「我們預計 2021 年在目標和衡量方面的阻力會更大，這些阻力包括平台變動，尤其是 Apple iOS 14，以及不斷發展的監管環境。」

財報關鍵數據 vs. 分析師預期

EPS： 年增 28% 至 2.71 美元 vs. 2.53 美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

純益：年增 29% 至 78.46 億美元

營收：年增 22% 至 214.7 億美元 vs. 198 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

營業利潤：37% (去年同期為 41%)

每日活躍用戶人數 (DAU)：18.2 億人 vs 17.9 億人 (FactSet 調查的分析師預期)

每月活躍用戶人數 (MAU)：27.4 億人 vs 27 億人 (FactSet 調查的分析師預期)

每位用戶營收均值 (ARPU)：7.89 美元 vs. 7.32 美元 (FactSet 調查的分析師預期)

在美國和加拿大，臉書的用戶基礎下降，每日活躍用戶人數自上一季的 1.98 億人下降至 1.96 億人。臉書表示，其美國和加拿大用戶基礎在第二季時是因新冠疫情影響而拉高，第四季該地區用戶基礎預計仍持平或下降。

臉書歐洲的用戶基礎持平，每日活躍用戶人數連續第三季維持在 3.05 億人。

臉書表示，旗下跨系列 app 每月活躍用戶超過 32.1 億人，較前季 31.4 億人的用戶基礎又增加一些。(該數據用以衡量臉書全部用戶基礎，包含主要 app、IG、Messenger 和 WhatsApp)

六大組織 7 月時發起的「StopHateForProfit 」抵制臉書廣告活動似乎並沒有衝擊到該公司的廣告業務，因其廣告營收年增 22%。

此外，臉書執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 在財報電話會議上表示，公司現有 1000 萬名活躍廣告客戶，較 7 月時的 900 萬名上升。

超過 1000 名廣告商參與「StopHateForProfit 」活動，即 7 月份暫停在臉書平台上置放廣告，以抗議臉書對仇恨言論和錯誤信息的放任態度。

臉書預期，因假期購物需求帶動，第四季廣告營收成長率將高於第三季。

「其他」部門營收：年減 7% 至 2.49 億美元。(該部門包括 Oculus 虛擬實境頭戴式設備，以及 Portal 視訊聊天設備。

臉書表示， Oculus Quest 2 的銷售一直很強勁，第四季可望帶動「其他」部門營收。

臉書預期 2020 年總支出費用介於 530 至 540 億美元區間，較先前估計的 520 至 550 億美元範圍縮小。

2021 全年總支出費用將在 680 億美元至 730 億美元區間，係因臉書不斷在產品開發和技術人才上投資，以及各領域的支出恢復正常水平，例如辦公室營運和旅行費用。