【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 蘋果周四 (29 日) 盤後發布財報，iPad 和 Mac 銷售強勁，營收、獲利略優於市場預期，但大中華地區營收降低、加上蘋果仍未提供財測，盤後股價下跌逾 4%。美股指數方面，美國第三季 GDP 季增 33.1%、提振市場信心，四大指數反彈、終場全數收漲，漲幅介在 0.52%~2.73% 之間。

2. 歐美疫情擴大，國際股市出現修正、進而衝擊台股市場信心，周四加權指數早盤向下開低，但盤中跌幅未明顯擴大，指數終場下跌 130.84 點，收在 12,662.91 點，跌幅為 1.02%，雖然跌破季線關卡，但 K 棒帶下影線，成交金額則為 1878.94 億元，籌碼方面，周四三大法人合計賣超 188.17 億元：外資賣超 160.97 億元、投信賣超 7.65 億元、自營商賣超 19.55 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能 : 周四大盤呈現價跌量增格局，受國際股市拖累為主因，後續若回測 12,500 關卡，不宜帶量。

（2）、均線 : 指數周四失守季線 (約 12,741 點)，但帶下影線，目前以 12,500 整數關卡作為短線支撐。

（3）、技術指標：目前 KD 指標呈死亡交叉，且開口擴大，短線上市場買盤趨於保守。

4. 櫃買指數周四終場下跌 0.42%，收在 163.10 點，目前處在季線之下，但 K 棒帶下影線，短線以半年線位置 (約 160.5 點) 為支撐。

5. 觀盤重點：歐美疫情升溫、美國總統大選，為目前主要的不確定因素，而近日 Q3 季報紛紛出爐，建議投資人留意手中持股基本面變化，後續選股方面，蘋果 iPhone 12、索尼 PS5 陸續上市銷售，搭配雙 11、聖誕檔期，未來銷量可期，我們認為相關供應鏈可做留意，傳產方面包括鋼鐵、線上電商、貨櫃航運、自行車，亦可追蹤。

6.2303 聯電 29 日舉行線上法說會，公佈獲利第 3 季獲利達 91.1 億元，年增率逾二倍，每股純益為 0.75 元，另外聯電和美國司法部達成和解，針對侵害營業祕密案，同意支付美國政府 6000 萬美元罰金，展望第 4 季，聯電預估晶圓出貨季增 1~2%，市場法人預期第 4 季營收可季增約 2~3%。

7.8454 富邦媒 29 日公布第三季營運表現，營收 55.8 億元，年增 26％，單季每股盈餘（EPS）達 3.0 元，年增 57％，營收、獲利皆寫下歷史同期新高。展望第四季，富邦媒表示，電商年度最大檔期雙 11 即將來臨，預期今年累計造訪人次、業績雙指標將有望年增 5 成。

8. 全球儲存型快閃記憶體（NAND Flash）日商鎧俠於 29 日宣布，將投資 1 兆日圓建廠，明年春季動工，業界估每月將新增產能上看 10 萬片。而鎧俠此時發動大擴產，除了可能衝擊到韓廠的寡占優勢，也可能影響到產業復甦節奏、導致價格跌勢延續，恐不利 8299 群聯、3260 威剛等台廠。

