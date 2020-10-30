經濟部通過六家中小企業擴大投資台灣17億元

經濟部投資台灣事務所今 (30) 日公告，再通過永準實業、必榮實業、正城科技、永成峯工程、霖昌實業及鼎坤塑膠機械等 6 家中小企業，擴大投資 17 億元，累計投資台灣三大方案已有 707 家企業，投資約 1 兆 1339 億元。

經濟部表示，正城科技、霖昌實業、鼎坤塑膠機械都將投入 4 億元，分別在台南永康、新北林口、嘉義馬稠後園區，新建廠房，並導入智慧化生產管理系統，其中，鼎坤以自有品牌「TK」行銷市場，外銷比例達 9 成以上，客戶遍及歐洲、中東、東南亞、中南美等區域，新廠興建後，可望與德國、義大利合作廠商同步連線製程進度，強化市場競爭力、提高品牌能見度。

必榮實業擁有間接式逆向擠壓專業技術，可製造鋁合金、鎂合金、特殊合金零件，應用在自行車、3C 消費性電子產品、汽車交通工具，為持續拓展國際市場，計劃投資逾 2 億元，在新北鶯歌興建智慧化工廠，落實自動化製程與數位化管理。

另一方面，經濟部指出，永成峯工程公司、永準實業也申請擴大投資台灣，都將在桃園楊梅擴大投資，其中，永準實業從事聚酯加工絲與針織布、水織機褲料布製造，因應全球口罩缺口龐大，將投資導入口罩及其相關機器設備，運用既有技術與人員擴大業務範圍。