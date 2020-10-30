美律TWS、電競耳機需求延續至明年 Q4營收可望創高

電聲元件大廠美律 (2439-TW) 今 (30) 日召開線上法說，展望後市，美律表示，耳機產品受惠 TWS(真無線藍牙耳機)新品量產出貨、電競耳機需求持強，估動能可延續至明年第 2 季，本季整體營收可望持續成長，再寫新高。

美律第 3 季耳機占營收比重 72%、揚聲器占 25%、其他占 3%，其中，耳機受惠企業用耳機、電競耳機需求上升，加上 TW 新品出貨暢旺，第 3 季耳機營收季增 70%、年增 26%；揚聲器新品已進入量產階段，但因出貨時間較去年晚、出貨量少，因此營收季增 39%、年減 39%。

展望後市，美律表示，整體來看，隨著耳機、揚聲器新品量產出貨，有望帶動本季營收優於第 3 季，且有機會超越 2018 年第 4 季 134 億元高點，再攀新高，但仍須留意材料短缺、晶片供給失衡等問題。

其中，第 4 季耳機營收將受惠 TWS 新品出貨、電競耳機需求強勁帶動下，單季營收季增雙位數，且較去年同期倍增；揚聲器同樣進入出貨高峰，單季營收較上季大幅成長，但難達去年同期水準。

美律第 3 季毛利率 12.37%，季減 3.16 個百分點、年減 1.69 個百分點，寫同期新低，美律表示，除受到台幣升值影響，TWS 新品初期量產良率較低，加上認列一次性量產成本，以及中國客戶 TWS 首個案子，產線良率、成本控制尚未到位，導致毛利率下滑，不過第 4 季毛利率有望明顯改善。

美律前 3 季營收 217.58 億元，年減 21.73%；毛利率 12.92%，年減 1.68 個百分點；營利率 2.89%，年減 4.15 個百分點；稅後純益 7.44 億元，年增 0.13%，每股純益 3.6 元。