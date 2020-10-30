統一超Q3獲利創6季新高 前3季EPS 7.66元

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (30) 日公布第三季財報，單季稅後純益 28.34 億元，年增 3.66%，每股純益(EPS)2.76 元，創六季以來高點，也是三年來同期新高，不過，由於上半年轉投資事業體受疫情衝擊，且去年同期有認列一次性財政返還，累計前三季稅後純益 79.65 億元，年減 3.68%，獲利成長尚未轉正，每股純益 7.66 元。

統一超第三季合併營收 678.04 億元，年增 2.6%，營業毛利 232.55 億元，年增 2%，毛利率 34.3%，年減 0.2 個百分點，營業利益 35.03 億元，年增 2.85%，營業利益率 5.17%，年減 0.02 個百分點。

統一超指出，第三季受惠於台灣 7-ELEVEN 持續強化高價值餐飲策略、擴大 OPEN POINT 會員生態圈、多元複合店型等創新作法，帶動同店銷售成長，其中，鮮食銷售成長近 10%；而前三季持續展店、同店銷售成長帶動下，本業營收和獲利也維持成長。

累計前三季全台 7-ELEVEN 門市共 5938 家，年增 6.4%。

統一超進一步說明，今年以來推動多元累點與兌點、行動隨時取，並結合三大支付工具 (icash2.0、icash Pay、OPEN 錢包) 立折活動、簡化註冊會員流程，有效提升消費體驗頻次、深化會員忠誠度，並吸引新會員加入。

據統一超統計，OPEN POINT 會員截至 10 月底已突破 1100 萬名，年增逾 70%，提前三個月達成千萬會員目標，三大支付貢獻門市電子支付交易總金額 50%，會員度貢獻年增近 10 個百分點。

另一方面，統一超透過創新拓展多元型態複合店，包括持續推出 Big7、SNOOPY 史努比、OPEN 小將和 Sanrio 三麗鷗等聯名店，有效帶動單店業績和來客數成長。

轉投資事業部分，統一速達 (黑貓宅急便) 受惠於網購宅配需求增加、節慶送禮商機，博客來陸續推出線上書展、購物節等活動，也是挹注獲利動能的小金雞。

展望第四季，統一超強調，7-ELEVEN 正持續整合線上線下資源打造 OPEN POINT 熟客生態圈，要架構 7-ELEVEN 成為「被消費者依賴的服務平台」，滿足消費各種生活需求。