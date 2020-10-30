〈允強法說〉鎳價有撐營運醞釀谷底反彈 土耳其新廠2022年Q1投產

不銹鋼管及鋼板廠允強 (2034-TW) 今 (30) 日認為，目前已是營運最低谷，且隨著原物料物鎳價有撐，加上淘汰低毛利、虧損訂單下，毛利率走勢可望持穩，至於土耳其新廠雖然因爲疫情影響遞延，但年底將發包，預計 2022 年第一季投入量產。

允強表示，目前國際行情來看，不銹鋼原料鎳的價格每公噸站穩 1.5 萬 - 1.6 萬美元，而隨著未來電動車等新能源趨勢，將支撐鎳價易漲難跌。

至於出貨量方面，允強坦言，目前因疫情影響，一個月出貨 1.4-1.5 萬噸，相較過往平均 2 萬噸有差，但現在景氣低迷、營運也在低谷，正向看待後續量能可望回升。

此外，允強也透過調整訂單、優化產品結構，淘汰虧損及低毛利的訂單，公司透露，目前鋼板毛利率約 5%、鋼管 10%，在鎳價走揚下，未來毛利率不會低於現在的水準。

而允強去年斥資 19 億元，計畫赴土耳其設廠，雖然已經購置土地，但因為疫情影響，工程發包進度遞延，公司表示，目前估年底前完成發包，工期約 13 個月，預計 2022 年第一季啟用。

土耳其廠投產後，初期規畫月產能 4000 噸，包含構造管 1500 噸、不銹鋼板 2500 噸，也會有第二、三期擴廠計劃，目前允強月總產能約 3.58 萬公噸。