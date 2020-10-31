〈貴金屬盤後〉美元獲利了結 漲勢稍歇 黃金溫和上漲 但仍連3週收低

週五 (30 日) 交易，美股遭拋售，黃金期貨價格收高，但本週避險支撐力仍不足抵抗美元上漲衝擊，黃金仍連續第三週下跌。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 11.90 美元或 0.6%，收每盎司 1879.90 美元。前一日黃金收在 1868 美元，為 9 月 25 日以來低點。

根據交易最活躍的契約，黃金期貨價格本週下跌 1.3%，為連續第三週下跌。根據道瓊市場數據，本月黃金期貨價格下跌 0.8%。

12 月白銀期貨價格上漲 29 美分或 1.2%，收每盎司 23.646 美元。本週價格下跌 4% 以上，但本月上漲近 0.7%。

分析師稱，由於美元的反彈失去了一些動力，金價週五獲得支撐，ICE 美元指數上升僅 0.1%。但，ICE 美元指數本週邁向上升 1.4%，構成美元計價的大宗商品壓力。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 表示，「美元堅定地再次受到交易者喜愛，犧牲風險資產換取美元以求避險，雖然將黃金歸在風險資產還是讓人感覺奇怪，但證據有目共睹。近幾日美元飆漲，雖然今天出現一些獲利了結，但黃金這段時間已跌破範圍下線，現在正測試其夏末低點 (約 1850 美元)。」

儘管新冠確診人數增加，歐洲國家對活動實施新防疫限制，且引發投資者對美國和全球經濟復甦力道的擔憂，導致股市大跌，道指創下 3 月來最大單週跌幅、S&P 500 指數創下 6 月來最大單週跌幅，但黃金仍未找到支撐力。

GraniteShares 研究主管 Ryan Giannotto 認為，美國總統大選仍是「黃金市場的主要催化劑，因為大選結果將知曉政府支出的本質和規模 (支出就會產生借貸)，這將兌美元造成下行壓力。」

「雖然藍波結果 (即民主黨全面控制白宮和國會) 可能是最有利的，但任何一黨勝選都會移除未來推行刺激措施的阻礙，而刺激措施對黃金有利。值得注意的是，對國會來說，Fed 已經有效地放棄了其刺激經濟的作用。」

週五美國消費者信心指數發布後，金價回吐了稍早些許漲幅。密西根大學週五表示，10 月份消費者信心指數終值自初始的 81.2 上升至 81.8，達疫情以來新高點。

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