從債市看美國總統大選 華爾街正對民主黨「藍色浪潮」進行避險

隨著美國總統大選逼近，市場紛紛進行沙盤推演，據法國興業銀行分析師指出，目前從長短期利差與標普 500 指數的迴歸走勢發現，債市正在對民主黨的「藍色浪潮」進行避險。

法國興業銀行的分析師表示，美國國債市場通常被視為投資者的避風港，近期債市走向也表明，華爾街已經正在對民主黨拿下總統與參、眾議院席位的「藍色浪潮」進行避險，此外，更令人擔心的是，若市場投資人認為未來可能由政府支出規模較大的民主黨接管白宮，可能會驅動債市出現一波賣壓。

但是，根據一項關鍵經濟指標長短期利差與標普 500 指數同日分布的迴歸線來看，如下圖所示，自 3 月疫情爆發至今統計，目前該迴歸斜率變得非常陡峭，而目前位置也來到右上角位置，此指標意味著經濟的健康狀態，衡量企業前在成長的先行指標。

5 年 - 30 年期殖利率曲線與標普 500 指數同日分布圖與迴歸線 (圖: Marketwatch)

一般而言，若斜率越平坦，代表經濟將出現收縮，2 月初的債市與大盤指數即呈現平坦的走勢，而目前的位置則表明，債券市場空頭們可能已高估拜登勝選可能帶來的通膨以及經濟成長，此外，這也代表著債市幾乎完全定價民主黨的「藍色浪潮」的影響，屆時發生也不會對債市有太大影響。

法興業銀行分析師表示，市場預估未來個人所得稅與公司稅的增加，可能導致股票和其他風險資產重新定價，使美債首次出現安全投資轉移 (Flight to Quality) 現象。但是，隨著市場意識到新一輪紓困案推出提高政府赤字時，債券殖利率又將會溫和上揚。

此外，即使美國未來呈現兩黨參、眾議院各占山頭的狀況，可能加深投資人長期對市場的不確定感，因而帶動避險資產的需求，債券也能因此從中受益。

展望未來，法國興業銀行分析師表示，由於新冠肺炎以來聯準會提供大量貨幣政策，包括 2023 年前維持零利率、持續購買美國國債、抵押債券和公司債，目前尚很難想像，未來 10 年期美國國債殖利率會持續突破 1%。