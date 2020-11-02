永豐金證券推「雙11」 豐存股及零股交易手續費最低1元

因應盤中零股交易上線及小額存股族需求，永豐金證券宣佈即日推出「雙 11 優惠」手續費，包括現貨交易手續費最低門檻調降至 1 元 (外幣計價之 ETF 除外)；旗下熱門定期存股平台「豐存股」- 台、美兩大存股市場，最低實收手續費只要 1 元。

永豐金證券表示，近期因歐洲疫情封城、與本週美國大選，台美市場均出現震盪走勢，以小額分散進場定期存股及盤中零股交易，可以有效分散進場成本正是佈局的機會，決定大幅降低手續費門檻，回應廣大存股族及小資族的需求。

永豐金證券手續費優惠說明如下：

「豐存股 - 台股」：買進手續費為現行交易千分之 1.425 的五折計算，線上申購每筆金額在一萬 (含) 元以下，手續費只收取 1 元，目前豐存股平台提供 87 檔 MSCI 個股、31 檔各大投信 ETF 與 15 檔主題投資組合，多元存股商品滿足存股族資產配置需求。

「豐存股 - 美股」：定期定股申購美股，買進手續費為 0.3%，最低手續費從原本 4 美元調降為 1 美元，降低投資人投資美股成本門檻，舉例存股族每筆申購金額 333 美金 (匯率換算約 9,600 元台幣)，乘上手續費率 0.3%，則交易成本為 0.99 美元，先前最低手續費收取 4 美元，即日起開始依最新優惠只收取 1 美元。

「台股交易每筆最低手續費優惠至 1 元」：本月起上市上櫃、興櫃股票，最低手續費由分別原有之 20 元、50 元，調降為 1 元。根據證交所網站數據，盤中零股第一天上線交易金額即為盤後交易的 2.3 倍，本次全面優惠台股最低交易手續費可望讓小資零股族群受惠。



