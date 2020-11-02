【日盛投顧】 指數止跌需先重返5日線

◆盤勢分析

1. 台股目前在 5 日線 (12，694 點)、10 日線(12，793 點)、月線(12，806 點) 之下，終止連 4 跌，最終上漲 44.97 點，漲幅 0.36%，收在 12，591.31 點，成交金額為 1，656.03 億元。三大法人合計賣超 1.96 億元：外資買超 29.1 億元、投信賣超 6.26 億元、自營商賣超 24.81 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量縮，買盤仍處觀望，後勢仍需量價得宜，方對盤勢止跌有利。

(2)、均線：支撐為半年線 (約 12，220 點) 附近，壓力為月線 (約 12，806 點) 附近。

(3)、技術指標：KD 向下，K 值低於 50，短線震盪整理。

3. 櫃買指數跌幅 0.42%，收在 161.25 點，與加權指數走勢分歧。支撐為約 158.5 點附近，壓力為 164.5 點附近，KD 向下，K 值接近 20，短線整理格局，但有機會技術性反彈。

4. 觀盤重點：指數止跌尚需重返 5 日線之上，突破月線方能正式轉強，因此再未轉強之前，資金比重不宜超過 5 成水位，目前仍慎防持股過高之風險，短線台股選股方向可留意半導體、5G 相關、車用、內需、NB / 伺服器、高殖利率等。

結構生技 / 防疫、航運、金融、網路通訊

1. 生技 / 防疫：疫情仍籠罩全球，激勵相關概念股如 1732 毛寶、1762 中化生、4142 國光生、1760 寶齡富錦、6598ABC-KY、4105 東洋、6547 高端疫苗等股價修正後反彈。

2. 航運：第四季需求可望淡季不淡，運價有利維持高檔，相關個股如 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海、5607 遠雄港等股價強於大盤。

3. 金融：金融股今年以來走勢相對疲乏，周一相關個股如 2881 富邦金、2892 第一金、5876 上海商銀、2890 永豐金等跌深反彈。

4. 網路通訊：4906 正文繳出亮眼第三季財報，股價聞訊攻高；高頻高速傳輸商機也有利產業後勢發展，相關個股如 2332 友訊、3596 智易、3704 合勤控等走揚。