〈財報〉PayPal Q3營收獲利均優 料Q4獲利清淡 盤後挫逾6%

PayPal (PYPL-US) 週一 (2 日) 盤後公布第三季營收獲利均高於預期，反映電子商務在疫情期間蓬勃發展，但第四季財測不及預期，盤後挫逾 6%。

財報關鍵數據

GAAP

EPS：年增 121% 至 86 美分 vs. 58 美分 (Seeking Alpha 報導的預期共識)

營收：年增 25% 至 54.6 億美元

營業利益：年增 40% 至 9.8 億美元

NON-GAAP

EPS： 年增 41% 至 1.07 美元 vs. 94 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年增 25% 至 54.6 億美元 vs. 54.3 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營業利益：年增 45% 至 14.9 億美元

第四季財測

EPS：年增 17% 至 18%，亦即 97 美分至 98 美分 VS. 1.07 美元 (FactSet 共識)

TPV：30% 低到中值範圍

營收成長：20% 至 25%

財務長 John Rainey 在電話會議上表示，公司的財測反映 2020 年下半年投資支出的時機，「第四季投資的比重增加。」

paypal 調高 2020 全會計年度調整後 EPS 的成長預期，成長率自先前估計的 25% 提高到 27%-28% 區間。

Baird 分析師 Colin Sebastian 寫道，「第三季營收略高於市場共識，因為 TPV 加速抵消了轉換率 (take rate) 較預期疲弱的影響。得注意的是，Venmo 支付平台的 TPV 較上一季度顯著加速，這可能是總獲利降低的原因。」

總支付額 (TPV)：年增 36% 至 2470 億美元 vs. 2322.6 億美元 (Seeking Alpha 報導的預期共識)

新增活躍用戶：1520 萬人，其中商家 150 萬名

整體淨新增活躍用戶為 paypal 有史以來第二好的季度表現，僅次上個季度。

執行長 Dan Schulman 表示，「全球顯然邁向數位第一的經濟，公司該季的營收成長率創下有史以來最好的一次。」

開放加密貨幣買賣、購物使用

Papal 在宣布開放使用者透過平台買賣加密貨幣，以及購物使用加密貨幣後不久發布了財報。

Schulman 表示，「數位貨幣、加密貨幣和新興的央行數位貨幣等充斥整個環境，這些全部都明顯與數位錢包互補，我們認為，與監管機關攜手合作才能在各種形式的數位貨幣環繞下，真正開啟新時代。」

與 eBay 拆夥的影響加速

Paypal 預期，「有鑑於第三季商家遷移的速度，ebay 支付中介業務對第四季營收成長的影響更大，但從長遠角度來看，商家加速遷徙到 eBay 託管的支付平台對我們來說，在策略上、財務上和營運上都是更好的結果。」