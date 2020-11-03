蔡明彰觀點：看這三指標美國總統大選他會贏

今天報告的主題是「看這三指標美國總統大選他會贏」。

萬寶投顧蔡明彰強調，金融市場最緊張的一週來了，到底白宮主人由誰勝出，可以觀察以下三大指標。

首先，美股總統指標，從 1944 年以來，觀察 S&P 500 從 7 月 31 日到 10 月 31 日，也就是投票大選之前三個月，若指數走高，現任總統獲勝，反之走低，挑戰者勝出。這次選前三個月是下跌 0.6％，暗示拜登勝出。其實 S&P 500 在 8 月是大漲，不過就從 9 月起轉為下跌，因為必須觀察第二個疫情指標。

美國新冠第一波疫情最高峰是 7 月 16 日新增確診病例 7.5 萬例，之後開始趨緩，到了 9 月 7 日，只有 2.5 萬例，所以這段時間美國股市強力反彈，但沒想到第二波疫情惡化，10 月 31 日來到創新高的 9.9 萬例。

第一波疫情川普政府歸咎中國有一定的道理，但第二波疫情創新高，只能怪自己防疫不力。紐約州取消高風險旅客到紐約隔離 14 天的政策，實施更嚴格的旅客 7 天內二次檢測陰性才可通行，這是全美首例，但是否在選後其他州跟進呢？

第三個紓困指標，美國國會 3 月下旬通過 2.2 兆美元紓困方案，年收入 7.5 萬美元以下的人領到 1,200 美元、子女 500 美元的紓困支票，到了 6 月初，全美國的民眾都領到了。但是，第二張的紓困支票何時領到，國會在 11 月 3 日投票之前不會通過紓困協議，美國第三季的 GDP 大幅成長 33.1％，歸功於第一張紓困支票，反映經濟重啟後商業活動的恢復，第三季 GDP 增加 1.64 兆美元，但尚未完全填補第二季下滑的 2.04 兆美元的漏洞，表示危機還沒有完全解除。

美國的經濟引擎看消費支出，夏季強力反彈 40.7％，主要的原因是政府慷慨，失業救濟金、緊急商業貸款及美國家庭手中 1,200 美元的支票，但這種的樂觀情況沒有持續下去，第三季末美國經濟增速放緩，9 月工業產出月增率反比下跌 0.6％，結束連續四個月的反彈，第四季經濟復甦難持續，若拜登勝出，但明年元月下旬才就職，第四季是空窗期，只靠聯準會寬鬆貨幣政策，但缺乏留守的川普政府有效財政政策，仍會徒勞無功，這會使得美國進入了第二次衰退。

其實，觀察舊金山、紐約全美的精華地區房租暴跌 21％及 17％，就是美國經濟的一大警訊。再過來觀察美元指數，第一波疫情 3 月 102 點之後開始一路大跌，表示不管誰當選，都是印鈔票救市別無他法。黃金從選前 3 個月，由每盎司 2,072 美元，跌到目前 1,883 美元，避險的作用褪色，反而是比特幣選前三個月卻大漲至 14,000 美元，創去年以來新高。

萬寶投顧蔡明彰強調， 川普與拜登最大的貿易政策不同，川普主張保護主義，使美元一枝獨秀，2018 年 3 月發起中美貿易戰之後，美元指數從谷底 88 點一路大漲，川普否定比特幣、臉書的 Libra，不容挑戰美元地位，2017 年 12 月比特幣來到天價 2 萬美元，跌到 2019 年元月 3,300 美元。

拜登主張區域經濟合作，美元不會獨霸，新興市場的貨幣會有表現，未有批評比特幣的言論，但從感性與理性兩個角度，台股是亞股最挺川普，2018 年 3 月川普發動中美貿易戰以來，台股從 10,638 點漲到最高 13,031 點，大漲 2,393 點，飆漲 22％，出口亮麗，主計總處上修第三季 GDP 到 3.33％，較 8 月預測數大增 1.32％，亞洲四小龍之首，全年由 8 月預測數的 1.56％，上修為 1.9％。

萬寶投顧蔡明彰強調， 所以在禮拜一台北股市盤中一度下跌，與其他的亞洲股市不同，就是挺川普的感性表現。

再過來要注意，最大的變數是在於轉單利益是否改變，聯電 (2303-TW) 第三季 EPS 0.75 元，16 年單季最高，但卻連跌 2 天。聯發科 (2454-TW) 第三季 EPS 8.42 元，營收創下歷史新高，禮拜一也收黑 3％。

傳美國鬆綁華為非 5G 業務，轉單回到中芯國際，不利聯電 8 吋晶圓代工的漲價空間減少，拜登當選有可能進一步鬆綁華為手機業務的限制，高通可供貨先進製程晶片，聯發科 2021 年 EPS 就會成長減弱。拜登若勝選，不會輕易調降中國商品的加徵關稅，但有可能鬆綁對中國企業的禁令，這使得美國半導體科技股是最大的受惠者，但美國的科技股都在台積電 (2330-TW) 下單，所以台積電是利多。拜登當選依舊會嚴打智慧財產權，所以中國與台灣 IP 合作的個股，創意 (3443-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、力旺 (3529-TW)、晶心科 (6533-TW) 去美化突破美國的制裁，依舊是受惠。

選後台股怎麼走，2016 年川普當選，選後一個月美股大漲 7％，若是川普連任，不易再複製第一任盛況，提前投票 9,100 萬人，達到上屆總票數的 65％，其中，28％是上次 2016 年未投票，所以這一次只有 2 種選民，喜歡川普跟不喜歡川普。

選後台股短線以美股馬首是瞻，中長線回歸基本面，川普勝出慶祝行情短暫，回歸疫情，打擊美國經濟的二次衰退，拜登若登選，台股可能先下行一段，但有反彈的想像空間，個股第三季財報優於預期，第四季展望佳，包括遠距商機、比特幣概念股是選後的黑馬。

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