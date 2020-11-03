豐田下半年全球生產可能創下新高 RAV4加班生產

日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP) 的 2020 下半年汽車產量可能超越去年同期，創下歷史新高。生產 RAV4 的日本愛知縣長草工廠，在 11 月也打算在平常是放假日的星期六加班生產。

根據《日本經濟新聞》2 日 (週一) 報導，今年因受到肺炎疫情干擾，豐田 1 至 6 月的全球汽車生產台數約 331 萬輛、年減 29%。7 至 12 月的生產台數預估為 460 萬輛，較去年同期 (約 441 萬輛) 拉高 5%。

過去豐田 7 至 12 月的全球生產，在 2015 年創下 453 萬輛的歷史紀錄。若依照目前的生產計劃，則很有可能更新該項紀錄、再創新高。受疫情影響而大幅下滑的生產步調，也在今年後半出現回彈。

然而豐田在 2020 年的全球生產，很可能停留在 790 萬輛水準、較去年下滑 12%。

豐田的暢銷車 RAV4 在該公司的努力下，未因疫情發生零件斷貨問題，無間斷生產。

根據調查公司 MarkLines 的統計數據，RAV4 在 2020 年的 1 至 9 月於全球賣出約 64 萬輛。豐田在這段期間的全球銷量年減 16% 至 607 萬輛，然而 RAV4 的銷量只減少不到 1%。自從全新改款的 RAV4 問世以來，就持續帶動豐田的新車銷售。9 月份的銷售台數約 9.1 萬輛，較去年同期 (約 6.6 萬輛) 增加近 4 成。

日本愛知縣的長草工廠是生產 RAV4 的主力工廠，在上年度總共生產約 32 萬輛。廠方人員表示，雖然插電式油電混和動力款 (PHV) 的 RAV4 因為電池供應問題而暫停接單，但是現場的忙碌情況沒有變化。

而除了 RAV4 之外，豐田其他車款的生產也快速恢復。在疫情干擾下，今年 5 月的全球生產台數約 36 萬輛，不到去年 (約 80 萬輛) 一半。然而在美國、中國的需求帶動下，9 月份的生產台數達到約 84 萬輛、年增約 12%，也是近 9 個月來的首度增長。

出口需求約占 6 成的豐田日本國內汽車生產，預估 2020 年將達到 290 萬輛、年減約 15%。但是光就 7 至 12 月的數字來看，很可能只較去年同期減少 1% 至 162 萬輛。全年產量雖然低於往年的 300 萬輛水準，但是就該公司的最新生產目標 2020 年 11 月至 2021 年 1 月的約 80 萬輛數字來看，也較 2019 年 11 月至 2020 年 1 月實際表現的約 76 萬輛高出 3%。