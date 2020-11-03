〈台經院景氣預測〉明年Q2 GDP將達6.68% 全年估突破4%

台灣經濟研究院今 (3) 日公布今年台灣經濟成長率 (GDP) 最新預估值，為 1.91%，較 7 月預測值再上修 0.08 個百分點，台經院也預測，明年在出口和民間消費回溫下，全年 GDP 有望破 4 達 4.01%，其中，明年第二季 GDP 有望上看 6.68%。

台經院預測，今年第四季 GDP 為 2.6%，較原先預期下修 0.5 個百分點，但因第三季 GDP 達 3.3%，大幅優於原先預期的 2.1%，使全年 GDP 上修；進入 2021 年後，台經院估各季 GDP 分別為 3.72%、6.68%、3.23% 和 2.63%。

台經院院長張建一指出， 第三季起，隨著各主要國家重啟經濟活動，國內傳統產業景氣隨海外需求回升而逐月復甦，尤其電子資訊產業受惠於新興科技應用和遠距商機的強勁需求，加上適逢半導體大廠接獲歐美新訂單，以及中國大廠受美方制裁所下的急單湧現，使下半年整體製造業景氣逐漸轉強。

展望 2021 年，台經院認為，疫情影響明年可望逐步淡化，隨著部分生產線轉移回台、新興科技需求暢旺，以及半導體廠商持續投資先進製程、全球供應鏈重組等，加上政府大力推動綠能建設吸引外商來台投資等，均有助帶動內需表現。

台經院認為，內外需同步轉好，將使明年 GDP 高於今年，估明年 GDP 為 4.01%，較今年的預測值 1.91% 增加 2.10 個百分點。

其中，民間消費雖受限國人出國旅遊和國際觀光客來台禁令恐持續，但考量比較基期較低，且台股基本面穩健、受雇員工薪資維持正成長，明年民間消費成長率為 3.18%，年增 4.79 個百分點。

固定資本形成方面，受公共部門高基期因素干擾，政府部門和公營事業投資成長大幅限縮，台經院預估整體固定資本形成動能較今年為低，預測明年成長率為 3.93%，年減 0.49 個百分點，其中，民間投資成長 4.64%，年增 2.50 個百分點是主要動能。

貿易部分，台經院樂觀看待明年台灣出口將大幅成長，輸出與輸入成長率分別為 4.83%、3.87%，年增 4.41、6.35 個百分點，反映國際原油和原物料價格緩步走高、新興科技運用暢旺、部分生產供應鏈轉移回台等因素拉抬。

物價方面，台經院預期明年國際油價將溫和復甦，國內物價大幅上漲不易， CPI 成長率為 1.00%，而台灣央行也將跟隨主要國家的央行繼續保持寬鬆政策，利率維持歷史低點，以有效應對國際金融市場的可能變化與衝擊。