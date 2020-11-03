【中信投信】盧米斯賽勒斯：選後市場的二大變數

美國總統大選成為近日左右市場動向的關鍵事件，盧米斯賽勒斯首席經濟學家布萊恩 ‧ 霍里根 (Brian Horrigan) 於 10 月 23 日發表選情分析報告。他認為，目前市場都在期待「藍色浪潮」*，但美國政治江山不乏驚奇，就他看來，以下政治情景也可能在資本市場激起浪花。

參院控制權被視為選戰最難以預料的部分。政治權威及市場對於民主黨繼續保有眾議院，及拜登入主白宮頗具信心。但兩黨於參院的競爭拉鋸較近，參院花落誰家將影響市場走向。

霍里根表示，若共和黨保有參院，拜登的關鍵法案例如加稅、對抗氣候變遷預算案可能遭阻擋，市場可能鬆口氣慶祝。如果眾院被共和黨拿下，市場也可能歡騰向上。如果民主黨拿下參院，同時橫掃眾院及白宮，則拜登提出的美國有史以來和平時期的最大加稅案，及 1965 年後最具野心的預算案，都可能通過。市場正逐步反映這個情境，但難以確定市場是否真的已經完全消化這些計畫對部分產業的深遠影響。

霍里根指出，總統大選後的 12 月，將存在兩個變數，分別為聯邦預算的持續決議案（Continuing resolution），及選舉結果進入法律訴訟的潛在可能性。首先，目前的聯邦預算將在 12 月 11 日到期。國會及總統川普必須要通過一項新的持續決議案才能避免聯邦政府關門。但選舉過後，部分國會議員可能較不關心政府停擺而疏遠選民，如果國會無法在 12 月 11 日前達成協議，聯邦政府將關閉至明年 1 月 3 日到新國會就任。如果川普輸掉選戰，霍里根表示，「我懷疑他會拍桌要求一份新的持續決議案。」

如果川普連任而共和黨保有參院，則民主黨可能願意在 12 月協商出一份溫和的預算案。如果拜登勝選，民主黨擁有參院，民主黨可能願意提出一份不含附加條款的持續決議案，以便爭取明年通過更大規模的財政預算案。

霍里根認為，總統選舉很可能出現法律訴訟或爭議，根據聯邦法律，12 月 8 日前這些爭議應該會被解決。但任何一州的參議員選舉的投票、計票及投票期限等都可能面臨法律挑戰。

總結而言，霍里根認為，在波濤洶湧的 11 月後，12 月也可能同樣艱困，但無論選情結果為何，都不會帶來可怕的經濟後果，2020 年的最後幾個月可能具備挑戰性，但也會帶來買進的機會。

中信投信建議，雖然下一階段的財政刺激可能因選戰結果充滿變數，但寬鬆資金環境仍將延續數年，有利股市表現；從今年資金行情走勢來看，成長股勝率相對高於價值股。根據彭博統計，美國成長股 ** 從 3 月 23 日低點至今，漲幅逾 6 成，價值股 ** 僅約 4 成，建議投資者可留意美國成長股基金。

* 藍色為民主黨代表色。意味民主黨將拿下總統及參眾兩院。

** 美國成長股以羅素 1000 成長股指數為代表，價值股採羅素 1000 價值股指數。

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