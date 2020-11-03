外資連續九個月流出印度債市 但重新青睞印度公債

印度政府 4 月起放寬外資購買印度債券後，外資 10 月增持印度公債，為今年以來最快增速，但在新冠疫情持續升高下，擔心企業因疫情影響收益，因此並未停止對企業債的賣出。

印度國家證券存管 (NSDL) 的數據顯示，10 月外資自印度債券市場流出 559 億盧比 (約 7.51 億美元)，連續第九個月下降，其中在公債方面，外資則已轉向買進， 目前持有公債約 9711 億盧比。

外資 10 月轉向買進印度公債。(來源：AFP)

印度政府 4 月起開放外資投資 5、10、30 年期印度公債無上限，並將投資公司債限額提高至 15%，巴克萊集團 (Barclays Plc) 表示，在政策鼓勵購買債券的帶動下，外資 10 月增持印度公債，增速為今年以來最快。

目前外資占印度債券市場僅 3%，占印尼債券市場比重則達 26%，相較之下所占比重仍低。周二印度 10 年期公債上漲 2 個基點，來到 5.91%。

ING Groep NV 駐新加坡經濟學家 Prakash Sakpal 表示，印度新冠疫情持續升高，衝擊整體經濟、印度盧比以及企業收益的前景，此外，政策不確定性和外部信用狀況惡化，尤其是六月遭穆迪、惠譽相繼降評的影響持續，這些都提高了風險溢價。

印度央行 (RBI) 擴增購債改善市場流動性，將公開市場債券購買規模擴大一倍後，印度 10 年期公債殖利率 10 月共下跌 13 個基點，創 5 月以來最大單月跌幅，減緩了市場對印度政府年度發債計劃提高至 13.1 兆盧比的擔憂。