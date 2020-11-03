〈瑞昱法說〉Q4四大產品線需求維持高檔 產能取得與否是變數

瑞昱 (2379-TW) 今 (3) 日召開線上法說會，展望第四季，副總黃依瑋表示，五大產品線中僅電視較上季小幅下滑，其餘如無線網路 (WiFi)、乙太網、交換器與真無線藍芽耳機 (TWS) 需求仍強勁，不過由於晶圓端供應緊張，產能不足將是營運最大變數。

瑞昱第三季受惠全產品旺季效應，營收一舉突破 200 億元，達 224.09 億元，季增 35.02%，年增 45.91%，不過，毛利率 41.4%，季減 3.4 個百分點，年減 1.5 個百分點，創近 8 年來新低。

黃依瑋指出，第三季 PC 與非 PC 產品營收比重為 31 比 69，非 PC 比重較上季提升 3 個百分點，加上消費性產品如電視需求也強勁反彈，產品組合影響下，毛利率因此降至近年低點，不過預計未來毛利率將回升，不必過度擔憂。

展望第四季，黃依瑋看好，客戶對各類產品需求仍強，僅電視因出貨高峰已過，相關業績將微幅下滑；乙太網則受惠 PC、非 PC 應用帶動，成長動能將延續至明年上半年。

無線網路受惠 WiFi 6 滲透率持續提升，導入電視、IOT、IP CAM 等裝置，成長動能將從今年第三季，一路延續至明年第一季；交換器包括 10G、管理型產品也相當強勁。

TWS 需求則從第二季末慢慢回溫，包括中國電商品牌、全球品牌皆積極拉貨，且因目前終端產品仍以沒有 ANC(主動抗噪) 的產品占大多數，未來隨著 ANC 產品量能放大，將吸引更多品牌加入，瑞昱將是主要受惠者，其他藍芽產品如電視、智慧音箱、穿戴型等低功耗裝置第四季也可望延續。

黃依瑋補充，由於現今晶圓廠產能滿載，擔憂晶圓產能不足影響營收，目前第三季已有部分供貨是來自於庫存，預計這樣的情況第四季將持續，為因應公司成長，未來將增加除台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 以外的晶圓代工廠，擴大供貨能力。

對於晶圓廠漲價，黃依瑋坦言，目前市場供給吃緊下，供應商較有議價能力，但瑞昱會與客戶、晶圓廠三方進行討論，對毛利率影響預估將相對可控。