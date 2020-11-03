迎戰雙11網購旺季 關務署估11月約增700萬份快遞包裹

網購電商的年度盛事雙 11 即將來臨，財政部關務署預估，今年 11 月將湧入 700 萬份快遞包裹，為因應大量快遞包裹並遏止高價低報與走私等違規情況，今年將祭出兩大措施，包括加強查緝未辦理實名制包裹，同時新增 X 光機示警系統。

根據關務署統計，今年前 9 月來自快遞貨物報單數量約 4662 萬份，較去年同期增加 5%，推估 11 月在雙 11 電商促銷效應下，預估 11 月單月報單數可能多達 700 萬份。

另外，據關務署統計，截至今年 10 月，快遞貨物報單量 5245 萬件，完稅價格 8289 億元，徵稅金額 194 億元，補稅金額約 1.9 億元。

關務署副署長陳依財表示，每年雙 11 因快遞包裹報單量大增，經常出現高價低報、走私，以及虛報貨名等樣態，今年將針對還沒進行實名認證的包裹，搭配 X 光機針對高風險貨物加強查核。

陳依財進一步指出，受疫情影響，導致空運價格水準船高，部分包裹、貨物改以海運方式運送，因應海運通關需求大增，關務署已將海運通關線從現有的 3 條擴增至 11 條，屆時也會視情況機動調整人力支援，緩解貨物通關壓力。