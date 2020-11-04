〈美國總統大選〉美國不管誰當家 黃金都是最終贏家 選後第一站：2000美元

美國大選對黃金市場一直只有分散的影響而無直接的衝擊，最終黃金仍將成為贏家。

美國全球投資商（U.S. Global Investors）執行長 Frank Holmes 表示，對黃金來說，這大選不是民主黨和共和黨之間的藍紅大戰，而是一場「啟動黃金按鈕」的大事件。

他認為，有鑑於 Fed 的資產負債表擴張與被低估的通膨，投資者應該考慮購買房地產和黃金，這也是他認為黃金在 2023 年之前將攀升至 4000 美元的原因之一。

自川普 2017 年 1 月 20 日就職以來，黃金期貨價格已經上漲了 57％。截至 11 月 2 日黃金以每盎司 1892.50 美元收盤，今年迄今漲幅約 24%，且今年 8 月曾觸及史上高點 2069.40 美元。

世界黃金協會研究負責人 Juan Carlos Artigas 表示，過去 4 年來，黃金表現強勁的原因很多，儘管美國是黃金故事的重要組成部分，但這並不是唯一的因素，「黃金是一個全球市場。」

全球利率降低、全球地緣政治風險高，以及國際貿易緊張局勢使得投資者希望為其投資組合進行避險，在股市價格波動太劇烈之際，投資者還能用黃金來適當降低風險。

他認為，高風險和持有黃金的機會成本低，這兩點一直是整體上重要因素。今年迄今美國公債殖利率交易大幅下降，降低了持有黃金的相對機會成本，並使黃金成為更具吸引力的投資。

Artigas 表示，這些因素近期內不會很快地變動，尤其是利率也不可能近期內上升，「這一點不管誰入主白宮都一樣，因為寬鬆貨幣政策是確保經濟適當反彈的重要一招。」

因此，任何選舉結果都可能會支撐黃金投資需求，儘管原因不同。川普若勝選，其財務政策會被視為「對商業友好且具建設性」，這會支撐股市正面動能，一如過去 4 年所見，但貿易的緊張氣氛也會重現，且「貨幣政策可能也會很長時間維持寬鬆。」

如果民主黨拜登勝選，可能導致大眾更高的稅收以及政府預算赤字擴大，以及股市的修正。龐大的財政赤字會提高黃金作為避險投資的吸引力。

《金屬日報》執行長 Ross Norman 表示，「藍潮」的結果最能推升金價 (即民主黨拿下白宮和國會)，因為這最有可能產生大量財政刺激支出，以及透過前期基礎設施投資提振經濟。

Artigas 提到，倘若競爭激烈、一段時間內結果未明，可能會導致金融市場的不確定時期，推動更多投資者湧向黃金。

RBC 財富管理公司總監 George Gero 表示，美國大選過後，金價可能會反映出「對抗疫情、就業前景的預期」，以及與脫歐和歐元區相關的復甦可能性。

Gero 說：「大選過後，沮喪和籌措資金的全球投資者將減少，政局和經濟復甦狀況更明朗，黃金價格將成為經濟的風向球以及一種貨幣，而不僅是用來交易，因此至少一開始，金價就可能返回 2000 美元。」