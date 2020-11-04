〈世界法說〉Q4營收將再寫新猷 證實8吋代工正在漲價

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (4) 日召開法說，預估第四季營收將季增 0.6-5.5%，可望再寫新高，雙率均將較第三季成長，第四季、明年首季產能利用率也會逐季拉升，明年上半年稼動率都將維持高檔，董事長方略也證實，8 吋代工漲價情況確實正在發生，看好 8 吋長期需求有結構性支撐。

由於客戶對晶圓代工需求持續成長，世界先進預估，在新台幣兌 1 美元平均匯率 28.6 元假設下，第四季營收將介於新台幣 84-88 億元間，相當於季增 0.6-5.5%，毛利率 35-37%，營益率 23-25%，雙率均較上季成長。

世界先進財務長黃惠蘭指出，新台幣兌美元每升值 1%，影響毛利率約 0.5 個百分點，預估匯率升值因素影響第四季毛利率約 1 個百分點，而在整體價格提升、新加坡廠營運成本降低下，抵銷匯率不利因素，帶動毛利率成長。

世界先進第三季細線寬產能滿載，整體產能利用率約 90%，第四季在粗線寬需求回溫下，產能利用率將持續提升，明年第一季也會再成長。全球業務及規劃副總經理陳姿鈞指出，第四季 0.35um、0.5um 等粗線寬需求逐漸回溫，大 / 小尺寸驅動 IC 營收均會成長。

世界先進董事長方略指出，就目前訂單能見度來看，明年上半年產能利用率將維持高檔。在各平台表現方面，陳姿鈞表示，明年上半年各個產品需求都會相當強勁，包括大 / 小尺寸驅動 IC 與電源管理 IC 等，而車用需求歷經今年庫存去化，已看到觸底跡象，明年第一季可望逐漸復甦。

對於 8 吋晶圓代工漲價情況，方略指出，在居家辦公、5G 等應用推升下，產能的確供不應求，也與客戶達成共識，漲價情況確實正在發生。

與 2017 年市場供給吃緊的情況相較，方略認為，2017 年市場需求的確很強勁，但這次造成供不應求的情況中，有些結構性的變化，來自 5G 應用帶動的電源管理晶片需求強勁，加上疫情造成生活習慣改變，驅動其他需求成長，且車用需求還未到達高水位，從上述因素來看，8 吋長期需求有結構性支撐。