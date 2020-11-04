中華電結盟網家搶雙11商機 將再找策略夥伴布局電商

中華電 (2412-TW) 與 PChome 網家 (8044-TW) 今 (4) 日公同宣布雙 11 優惠活動，中華電總經理郭水義透露，雙方合作是首部曲，未來將有二部曲，未來電商布局將朝向與策略夥伴合作，達到廣結盟目標。

中華電旗下 MOD 平台也將導入 PChome 一系列優惠商品，郭水義表示，中華電是電信龍頭、PChome 是台灣第一大電商，雙強聯手，透過此次合作，盼能將既有客戶彼此導流、導購，創造更多客戶。

郭水義透露，與 PChome 在雙 11 祭出優惠，是合作首部曲，接下來還會有二部曲，至於二部曲內容因時機尚未成熟，暫時無法對外公布。

中華電在 2014 年與日商 benefit、伊藤忠合資成立電商平台中華優購，由中華電主導，不過營運不到 3 年，不敵對手、黯然退出市場，郭水義指出，未來電商平台策略「不會走回頭路」，將轉向與業界指標性廠商合作，有助達到 5G 廣結盟的策略。

事實上，中華電與 PChome 在 2018 年就合資成立創投基金「中華網家一號」，雙方共同投資 4 億元，鎖定網路相關領域，郭水義表示，該基金已投入 4、5 個案子，目前也在尋找網路新創領域，如 5G AIOT、智慧場域等相關應用。

中華電與 PChome 為雙 11 銷售檔期祭出「申辦精采 5G 指定方案即贈限量 VR 頭盔 / AR 眼鏡」等 11 項優惠，此外，PChome 會員獨享限量 5G 購機方案，並加碼送 1111 PChome P 幣；MOD 客戶也享有 PChome 獨家三重優惠。