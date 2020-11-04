工作天數減少影響 立積10月營收5.31億元 月減12%

射頻 IC 廠立積 (4968-TW) 今 (4) 日公布 10 月營收 5.31 億元，月減 12.09%，年增 76.36%，前 10 月營收 42.42 億元，年增 91.37%；由於 10 月台灣、中國工作天數減少，立積營收也因此較 9 月下滑，法人看好，立積受惠 WiFi 需求暢旺，第四季營收仍有機會戰新高。

立積受惠 WiFi 5、WiFi 6 需求強勁帶動，第四季展望樂觀，明年第一季也正向，且因目前訂單達成率僅 5 成，未來將持續增加產能供給，包括晶圓端、測試端，盡力滿足客戶需求。

立積指出，公司主力代工協力廠為宏捷科 (8086-TW)，目前已談妥明年產能，預計將較今年提升 25% 以上；至於大客戶華為，由於遵循美國禁令，9 月中旬後已不再出貨給華為，空出來的產能也由中國其他業者補上。

立積認為，公司 WiFi 產品目前在中國運營商市占高達 7 成，但在品牌路由器市占率仍低，明年以提升市占為目標，且因 WiFi 6 規格升級需求強勁，明年 WiFi 6 業績有機會與 WiFi 5 相當。

立積第三季營收 16.84 億元，季增 41%，年增 104%，毛利率 37%，季增 2 個百分點，年增 7 個百分點，營益率 23%，季增 6 個百分點，年增 17 個百分點，稅後純益 3.09 億元，季增 68%，年增 223%，每股稅後純益 4.9 元。