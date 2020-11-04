〈美國大選膠著〉台幣翻貶睽違1個月首見29字頭 高低震盪達4角

美國總統大選開票陷入膠著，導致新台幣兌美元今 (4) 日走勢起伏相當大，早盤勁揚逾 3 角後，買賣匯兩股力道形成拉鋸，不過，美元隨著開票情形逐漸走升，加上央行進場調節，台幣終場翻貶 8.6 分，收在 29.006 元，創 1 個月新低，高低震盪幅度多達 4 角。

新台幣兌美元今天以 28.9 元開出後，隨即展開強勁走勢，一度升值 3.14 角，來到 28.606 元，不過，市場普遍預期川普將贏得本屆總統大選，外資偏向匯出，使得台幣收幅收斂，在 29.7、29.8 元附近來回震盪，匯銀人士指出，不排除央行在盤中進場警告熱錢勿輕舉妄動，美元指數也重拾漲勢回到 94 之上。

外資今天動向仍偏保守，央行在終場前半小時進場調節，促使台幣由升轉貶，收在最低點 29.006 元兌 1 美元的價位，貶值 8.6 分，也是睽違 1 個月，首度出現 29 字頭，台北外匯市場成交金額 9.63 億美元，市場觀望氣氛濃厚。

市場認為，此次美國大選如果是拜登當選、民主黨實現「藍色浪潮」，對美元將是利空；反之，若川普勝出，預估美元會有 2% 的反彈空間，這對亞洲資產來說相對不利。

全球貨幣走勢受到美國大選開票過程影響而劇烈波動，由於美元轉強，使得澳幣及紐元重貶 1%、0.93%，韓元貶值 0.8%，離岸人民幣應聲貶 0.61%，日圓及泰銖約貶 0.3%，歐元及英鎊分別貶值 0.34%、0.68%。