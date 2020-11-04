德微Q3每股純益0.43元 創六季新低 Q4展望樂觀

二極體廠德微 (3675-TW) 今 (4) 日公告第三季財報，稅後純益 0.19 億元，季減 47%，年減 36.88%，每股稅後純益 0.43 元，前三季稅後純益 0.77 億元，年減 1.8%，每股稅後純益 1.74 元；由於集團內部庫存調整，德微第三季營收規模下滑，每股純益也寫六季新低，隨著聖誕節即將到來，客戶也重啟拉貨，第四季展望樂觀。

德微第三季營收 3.49 億元，季減 15.8%，年減 14.77%，毛利率 27.93%，季減 0.6 個百分點，年增 8.07 個百分點，營益率 8.92%，季減 2.4 個百分點，年增 0.06 個百分點，稅後純益 0.19 億元，季減 47%，年減 36.88%，每股稅後純益 0.43 元。

德微前三季營收 11.53 億元，年增 0.09%，毛利率 26.62%，年增 6.62 個百分點，營益率 9.33%，年增 0.89 個百分點，稅後純益 0.77 億元，年減 1.8%，每股稅後純益 1.74 元。

德微今日也公布 10 月營收 1.2 億元，月增 48%，年減 12.8%，累計前 10 月營收 12.67 億元，年減 1.6%。

德微指出，集團內部庫存調整在近兩個月告一段落，隨著感恩節與聖誕節效應急單湧入，相關遠距商機包括遠端伺服器、筆電、手機與遊戲機等二極體需求強勁，10 月營收較上月大增近 5 成，後續隨著客戶拉貨延續，樂觀看待 11 月營收。

德微表示，公司以堅定腳步持續朝著提升旗下子公司亞昕技術能力、整合公司資源，以及導入更先進智慧製程與自動化生產，期望跨入新晶圓製程，未來隨著產品及技術發酵，將帶動公司未來兩年獲利大躍進。