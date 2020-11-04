迎戰IFRS17提升數位轉型能力 中壽備妥四大準備

國際會計準則 IFRS17 即將於 2023 年生效，台灣預計於 2026 年上路，主管機關也宣告台灣將於 2026 年同步接軌國際清償能力制度 (ICS)。由於涉及的準則要求複雜，資料準備的需求更為細緻，主管機關期望業者拿出轉型決心，對此，中國人壽 (2823-TW) 提早規劃並積極展開接軌工作，藉此接軌契機，準備工作內容包括四大面向，包含系統佈建、商品調整、人才培育以及公司治理。

中壽指出，第一個是系統佈建，攜手 SAS 專業系統，共同建構高效平台；因 IFRS17 要求保險公司不僅需要以「分組、模組化」方式管理保險合約，更要在有限時間內實現複雜的財務報告內容，所以選定具全球建置經驗的 SAS 作為合作夥伴，導入高彈性且具備擴充性的解決方案，高效進行從 IFRS17 計算到財務報表產製的作業流程，並結合資料管理與流程管理功能，不僅滿足合規需求，並構建未來經營管理分析的數據基礎。

第二是商品調整，包含推廣保障型商品，負債成本持續降低；中壽表示，一向注重資產負債管理，公司淨值比及 RBC 皆遠高於法定要求，穫利穩健，目前負債成本持續降低，並優化商品結構。此外，主管機關推動保單的保障門檻政策與公司未來推廣保障型商品的方向一致，將可增加死差益的穩定利潤。中壽表示，未來公司負債成本持續下降，搭配保障型商品的持續推廣，預期在新制度接軌前中壽已做好充足的準備。

第三、人才培育，中壽將專設部門執行 IFRS 17 業務，培育轉型人才；中壽強調，為及早因應 IFRS17 帶來的衝擊，去年 8 月成立專責部門，由總經理黃淑芬親自領軍，除面試每一位專責主管人選，也實際參與每一場教育訓練，隨時瞭解國際最新準則變更以及產業動態。

中壽表示，將此次導入 IFRS17 系統專案，定位為數位轉型的觸發點，實施過程中，培養瞭解精算、會計、IT、投資、風管、營運等跨領域人才，都會是未來迎接新制度轉變的重要資產。

第四是公司治理，將導入營運管理策略思維，並推動永續金融；中壽表示，藉此次 IFRS 17 導入契機，重新規劃建置財務報導流程，納入營運管理的策略性思維，建構可支援大數據分析管理決策平台，以自動化方式串接各系統間資料流，強化作業流程管控，並因應大量財務資料產生，結合業務相關資料進行業務財務資料交叉分析。

中壽強調，長期重視公司治理，持續積極投入接軌國際，以最高標準自我要求，同時對 ESG 議題高度重視，持續深化永續公司治理文化，目前已有多項計畫項目超前達主管機關推動之「公司治理藍圖 3.0」三年擘劃願景。