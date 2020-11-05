盤前財經大事搶先讀2020年11月05日
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今日操盤前瞻
台灣 10 月消費者物價指數
英國央行利率決策
法說會：群光、捷迅、國票金、TPK-KY、遠傳
除權息：祺驊、榮成、上銀
〈美國大選膠著〉美股恐大震盪 台股多單先繫安全帶避險為上
美國總統大選開票陷入膠著，總統川普要求停止計票，恐為大選結果埋下爭議變數，啟發投顧分析師李永年表示，美國大選的不確定與爭議性恐引發美股劇烈震盪，進而拖累台股走勢，建議短線勿搶多單，採取避險策略為上。閱讀全文...
大同經營層將大換血 新人事下周五揭曉
大同 (2371-TW) 新任董事長王文淵自對外透露新總經理人選後，再表態將延攬前中鋼集團老戰友陳明男出任財務長；原有意爭取大同副董事長的王光祥，則有機會擔任大同旗下小金雞尚志資產董座，新人事案預計下周五 (13 日) 向董事會提出。閱讀全文...
散裝航商慧洋 - KY 10 月認匯損近 4700 萬元 獲利年減近 6 成
裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 公布 10 月合併營收為 10.89 億元，月增 6.8%，年減 8.17%，創今年以來單月新高，公司並同步公告自捷，受新台幣升值影響，10 月認列匯損約 160 萬美元 (約台幣 4690 萬元)。閱讀全文...
工商團體再喊降稅 財政部給軟釘子婉拒
工商團體昨 (4) 日再度向財政部喊話，希望能加速修正財政收支劃分法，並檢討貨物稅、印花稅等稅制，財政部對此回應，貨物稅有其時空背景與相關任務，至於印花稅則屬地方財源，必須要有相關替代方案，間接給了軟釘子。閱讀全文...
研擬開放「經濟泡泡」 王美花：最快下周有案例啟動
疫情阻斷全球經貿、投資交流活動，傳出政院研擬啟動「經濟泡泡」，對此，經濟部長王美花昨 (4) 日鬆口表示，最快下周有案例啟動，但細節、方案仍還在盤點規劃，也需與指揮中心進行討論。閱讀全文...