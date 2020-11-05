選後行情可期？美股上漲機率與丟銅板相當

美國總統大選開票結果已進入尾聲，截至周四 (5 日) 上午 8 時，只剩賓州、北卡、喬治亞、內華達、阿拉斯加等五州票未全數開出。投資人均關注選後美股可能走向，根據 CFRA Research 指出，大選後美股上漲機率約一半。

CFRA Research 表示，根據 1944 年以來，19 次美國總統大選所得出的數據顯示，S&P 500 指數在選舉日後的 10 天內平均上漲 1.7%。不過，大選結果後 10 天內出現紅盤的機率剛好與丟銅板差不多，約為 47%。

CRFA 數據顯示，在 2016 年大選中，S&P 500 在川普大獲全勝後的 10 天內下跌約 2%。但隨後美股在短暫的時間後又出現更大的漲幅。

周二美國總統大選前，民主黨參選人拜登在全美民調中領先現任總統川普。另一方面，除了總統大選外，市場還將關注誰能取得參議院的多數主導權，這可能將決定目前美國急需的財政刺激政策的命運。

許多人認為，如果出現「藍色浪潮」，即民主黨囊括總統、參議院及眾議院的多數席位，而民主黨版本的 2.2 兆美元紓困案將很快推出。

全球投資管理機構貝萊德在周一的一份投資報告中提到，「若民主黨在選舉中橫掃，將使我們整體上傾向於更支持風險的立場，而風險性資產可望延續這波漲勢約 6～12 個月。」

道瓊指數在 10 月份經歷了自 3 月以來最差的月度表現，因為市場對歐美新冠疫情的二度爆發和全球經濟減緩的擔憂打壓投資情緒。而 S&P 500 則連續兩個月收黑，截至 11 月 3 日收盤為止，S&P 500 離歷史新高約 4 個百分點的距離。