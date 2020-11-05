〈台股盤前〉美選進入延長賽免驚 歷史經驗 選後台股正報酬機率高

美國總統大選進入延長賽，但因拜登贏面高，美股今晨全數收紅；據近 20 年的數據統計，美國大選後投入台股的正報酬機率超過 8 成，預期台股今 (5) 日可望連動表現不差。

市場屏息以待美國總統大選，在台積電、聯發科領軍下，台股昨終場大漲 131 點，收在 12867.9 點。

由於拜登幾乎一路領先，美股今晨全數收紅，道瓊漲 1.34%、飆 367 點，標普 500 指數大漲超過 2%，那斯達克指數、費城半導體指數更是雙雙狂飆超過 3%。

而截至台北時間上午 8 點，拜登以 264 票領先川普的 214 票，距離入主白宮僅差 6 票，拜登贏面極大。

依據歷史經驗，美股選後，台股正報酬機率高，國泰投信統計，2001 年以來有五次美國總統大選，在選後一個月後進場投資台股，正報酬機率超過八成。進場一個月後平均漲幅達 3.3%，三個月平均漲 6.3%，六個月後平均漲 15.3%，一年後漲 21.8%。

拜登概念受惠股方面，若是拜登當選，因為支持綠色能源，可能會加大美國境內綠能的投資，對新能源產業為利多。且可能取消部分商品關稅，對受到關稅影響大的消費品有利。

今日觀盤重點除了美總統大選以外，由於美國不論民主黨、共和黨對爭取半導體高科技產業到美國投資都已凝聚共識，台灣科技大廠台積電、鴻海昨日重申，在美國布局計畫按照規劃如期進行，並未有新變化。

諾基亞品牌授權廠 HMD Global 上月開賣 5G 機種 Nokia 8.3，昨日宣布 18 日將上市 4G 國民機 Nokia 3.4；另外，6 日開賣全新功能機種 Nokia 215 4G，隨著 Nokia 新機鋪貨，可望助攻供應鏈鴻海集團旗下富智康、通路商聯強等營運。

整體來說，川普、拜登選後都會釋放利多，選後股市將回歸基本面，法人認為，不論誰當選美國總統，選後不確定因素消除，對台股都是利多，不過，川普因為落後，可能出手驗票的不確定因素，以及川普支持者可能掀起的動亂，也值得關注，短期台股震盪預期加劇，但中長期台股以正向看待，依據選後一個月正報酬率高的歷史經驗，只要逢拉回可分批布局。