熱錢回來了 台幣一度強升4.35角觸及28.571元 央行佈重兵防守

美國民主黨總統候選人拜登已取得 264 張選舉人票，距離當選只差 6 票，激勵美股周三全面收紅，台北股匯同步走揚，新台幣兌美元匯價昨天遭央行阻升，睽違一個月首見 29 字頭，今 (5) 日在熱錢湧入下，一度強升 4.35 角，觸及 28.571 元，升幅達 1.5%，不過，預料央行仍會佈下重兵防守，強力捍衛台幣匯率。

拜登拿下威州後，於關鍵搖擺州密西根州再下一城，至截稿前，拜登以 264 票大幅領先現任總統川普的 214 票，不確定因素逐漸消失，激勵美國大型科技股強勢反彈，那指及費半收盤均大漲逾 3%，而台股以小漲開出，權值股台積電、聯發科、大立光領漲，帶動指數早盤站上 12900 點關卡。

新台幣兌美元昨天走勢震盪，終場翻貶收在 29.006 元，創 1 個月新低，不過，美國選戰逐漸明朗，台幣今天跳空開高，以 28.9 元、升值 1.06 角開盤，在熱錢湧入下，隨即展開凌厲攻勢，一度勁揚 4.35 角，再度挑戰「彭淮南防線」 28.5 元。

全球股匯上沖下洗，台幣兌美元昨天匯價高低價差放大至 4 角，相當罕見，匯銀人士指出，央行昨天在盤中即進場調節，並在尾盤加重力道，以穩定外匯市場的秩序，警告熱錢的意味相當濃厚，預料央行今天仍會佈下重兵防守，捍衛台幣匯率的決心，也避免電子業匯損壓力持續擴大。

觀察主要貨幣走勢，由於美元指數回升，使得歐元、英鎊均走貶，離岸人民幣及韓元今天約貶值 0.4%，澳幣、紐元、泰銖、星元同步貶值，日圓與台幣則是相對升值。