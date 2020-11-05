【日盛投顧】尾盤補量急拉

◆盤勢分析

1. 周四美股四大指數收高，帶動亞洲股市晨間普遍上漲。台股早盤小幅高開後，因美國大選持續膠著，指數一度拉回平盤附近整理。臨近收盤在 2330 台積電跳空急拉，推升加權指數最終收在 12，918.80 點，上漲 0.40%。

2.OTC 開高震盪，終場收在 165.23 點，漲幅 0.57%，重回月、季線之上。目前上方壓力在前波高點 169.64，下方支撐為半年線約 161.4 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股急拉尾盤，收長下影紅 K 棒。

(2) 量能：台股縮量至 1，750.32 億元，後續須維持價漲量增趨勢為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標黃金交叉向上，開口擴大。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 171.03 億元；外資 + 153.72 億元、投信 - 0.94 億元、自營商 + 18.25 億元。

結構 太陽能、生技強勢

1. 節能股：盤中美國大選拜登選情轉佳，市場資金轉向太陽能股，6477 安集、6244 茂迪、3576 聯合再生、3686 達能、6443 元晶股價衝高，帶動風電 3708 上緯投控、9958 世紀鋼與重電族群 1514 亞力、1519 華城、1513 中興電上漲。

2. 生技、防疫：近日歐美新冠疫情持續升溫，9919 康那香、1325 恆大早盤股價走高。此外，市場普遍認為拜登當選有利醫療族群，1762 中化生、4123 晟德、8406 金可 - KY、4736 泰博轉強。

3. 高通相關：季財報和展望優於市場預期，美國晶片商高通 (Qualcomm) 盤後大漲逾 13%，帶動台廠相關供應鏈，3661 世芯 - KY、4968 立積同步走高。

4. 季報佳：台股進入季報公布密集期，3515 華擎 3QEPS 突破 4 元，再創新高，股價底部轉強。

5. 操作建議：短線可布局有新品發表的蘋果供應鏈 (5G 與高速傳輸)、二線塑化，與具有雙 11 與聖誕節相關受惠股。