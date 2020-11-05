蘋果感測元件大單挹注 光磊10月營收攀逾10年來新高

LED 廠光磊 (2340-TW) 今 (5) 日公告 10 月營收 7.59 億元，在蘋果感測元件大單挹注下，營收月增 16.77%，年增 74.58%，寫下逾 10 年來新高；前 10 月累計營收 46.38 億元，年增 1.68%。

光磊目前產品主要為感測元件、發光元件與系統產品。其中，感測元件中的光電二極體 (PD)，是蘋果最新一代 Apple Watch 的傳感器主要供應商，受惠需求暢旺，目前感測元件相關產能滿載。

光磊看好未來感測元件應用市場，包括具備健康檢測功能的智慧穿戴裝置、智能家電、環境偵測等，商機龐大，將優先鎖定穿戴裝置，如智能手錶的發光與感測元件、藍芽耳機的距離感測元件，及智能家電如掃地機器人的飛時測距 (ToF) 感測器等利基市場切入。

目前光磊感測元件營收占比約 5-6 成，明年盼能成為主要營運成長動能，為因應需求成長，不排除藉由私募方式，引進最新技術，打造感測元件產品。光磊總經理黃年宏表示，感測元件市場需求多元，商機可期，未來還會再擴產。

整體而言，光磊表示，第三季隨著市場需求回溫，帶動營收成長，第四季是傳統淡季，雖然營收可能面臨修正，也憂心是否爆發第二波疫情等不確定因素，但目前接單能見度還不錯。