盤前財經大事搶先讀2020年11月06日

今日操盤前瞻

美國 10 月非農就業報告

德國 9 月工業生產

法說會：文曄、揚智、台灣大、原相

除權息：亞航

一文掌握 Fed 重點決策：口罩救經濟、前景仍極不確定、資產購買計畫

美大選各州持續開票，新冠疫情威脅美國經濟，週四 (5 日) 聯準會 (Fed) 結束 11 月利率決策會議，宣布利率政策按兵不動，維持基準利率走廊在 0% 至 0.25% 區間不變。閱讀全文...

川普法律戰更新！密西根、喬治亞駁回 賓州擱置部分選票

川普競選團隊以違規投票等理由，相繼在密西根、喬治亞、賓州等州提出選舉訴訟，並指稱內華達州也牽涉選舉問題，賓州法官周四 (5 日) 宣布把在延長受理期間缺乏身分證明的選票和郵寄選票分開處理，不過密西根和喬治亞州的訴訟已經遭到當地法院駁回。閱讀全文...

華航 Q3 轉虧 前三季虧損逾 20 億元 EPS -0.37 元

華航 (2610-TW) 昨 (5) 日公布第三季財報，不同於第二季超乎市場預期獲利暴增，第三季反而繳出虧損數字，單季稅後純損 7.08 億元，每股虧損 0.13 元，導致前三季稅後純損 20.22 億元，每股虧損 0.37 元。閱讀全文...

外資狂買反向 ETF 央行攜金管會盯「假避險、真炒匯」

外資 9 月以來持續大買反向 ETF，隨著新台幣不斷強勢升值，央行盯上外資藉此假避險、真炒匯，攜手金管會對外資持有台股反向 ETF 做適當管理，對此，金管會昨 (5) 日表示，外匯管理是央行權責，但政府是一體，有任何可協助的地方，金管會都責無旁貸，待跟央行討論後，會採取適當措施。閱讀全文...

外資 10 月淨匯入 600 億元 今年撤離 4463 億元續創同期歷史高

金管會今 (5) 日公布外資資金狀況，截至 10 月底，外資累計淨匯入金額達 1980.6 億美元，單月淨匯入 20.82 億美元 (折合新台幣約 601 億元)，這次外資在淨匯出 2 個月後，再度重新歸隊。閱讀全文...