〈觀察〉雙熱錢浪潮來襲 楊金龍重訂台幣新常態？

台幣今 (6) 日早盤再度飆升近 4 角，最高觸及 28.492 元，升破前總裁彭淮南過去緊守的 28.5 元防線，連日來盤中升值超過 3 角已成台北匯市日常，市場都在觀察台幣下一個支撐點。

事實上，日前央行總裁楊金龍已給了答案，28 字頭將是一年內新常態，而除了美國直升機撒錢帶來龐大熱錢外，近年來湧現史上最大台商回流潮，形成雙熱錢浪潮，加上新冠肺炎疫情使國人無法出國，無換匯需求等因素支撐強勢台幣，成楊金龍肩上最重的包袱。

台幣升破 28.5 元心理關卡，匯銀人士認為，恐續探 2011 年 5 月創下的高點 28.475 元，一旦連這個前高關卡也守不住，接下來將測 1997 年 10 月來最高點 28.4 元。

央行日前直指，今年美國降息又實施無限 QE，是台幣升值最主要因素，並強調為維持外匯市場秩序，央行會進場雙向調節，多次喊話外資匯入就要買股票，賣股票就要匯出，然而，台幣還是不斷創波段高，多家大廠陸續公布的第三季財報，已陸續顯現匯損衝擊。

包含股王大立光第三季匯損達 7.1 億元，吃掉每股純益 5.3 元，可成第三季匯損更達 24.3 億元，也同樣影響每股純益 3.1 元。

不僅國內重量級廠商受匯損衝擊，就連央行本身也無法倖免，中經院估計，當台幣兌美元匯率每升值 1 元，央行帳上就會出現 5000 億元的未實現匯損。

據過去 20 年資料指出，台幣碰觸 28 元的機會不多，然而，在這波台幣狂飆的浪潮中，即便是國內重量級大廠，也難倖免於龐大匯損，更何況是中小出口商，而實際情況是，中小業者更沒有避險以及國外客戶議價能力。

央行有理事建議，對於強勢台幣必須未雨綢繆，台幣升值對傳統產業將構成重大衝擊，更暗示不排除有中小企業倒閉潮。

整體來看，台幣升值趨勢早已成形，在美中貿易戰下，自去年起湧現史上最大台商回流潮，總金額已突破 1 兆元，接著美國撒錢成引爆強升的導火線，或許，楊總裁面對著過往彭總裁從沒遇過的台商回流潮，以及全球嚴峻疫情造成的國際局勢變化，不過，彭淮南在位長達 20 年中遇到多次國際金融危機，仍堅定守住 28.5 元，楊總裁在這次的雙熱錢浪潮下，該如何重新定義台幣的新常態，市場都在看。