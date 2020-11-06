滑鼠、其他產品線續旺 原相Q4營收估再創高 將連三季寫新猷

感測晶片廠原相 (2337-TW) 今 (6) 日召開法說會，財務長羅美煒指出，第四季除遊戲機季節性下滑外，滑鼠、其他兩大產品線成長動能續強，整體營收估季增 10-15%，可望再創高，也將寫下連三季改新新猷紀錄。

回顧第三季，羅美煒表示，原相營收比預期來得好，主因電競滑鼠、心率感測、OTS(光學追蹤感測) 等產品出貨提升，尤其電競滑鼠、掃地機器人等需求強勁，帶動營收創新高。

原相第三季也因高毛利電競滑鼠營收比重增加，產品組合轉佳，毛利率 59%、達原先預期區間上緣；原相第三季營收比重滑鼠 56%、遊戲 17%、其他 27%。

展望第四季，羅美煒認為，受惠居家辦公趨勢確立，滑鼠市場需求增加，包含電競、TOG (Track on Glass) 客戶拉貨力道強勁，無線滑鼠也有成長，整體滑鼠業績將季增 15-20%。

遊戲機則因季節性波動，業績估季減 15-20%，不過，全年來看，遊戲機業績將年增 50% 以上。

其他產品包括安防、TWS(真無線藍芽耳機) 等也持續成長，其中，安防第四季將季增 50%；TWS 儘管封測端的產能吃緊，影響出貨，本季仍會有雙位數百分比季增幅，至於心率感測、OTS ，由於上季業績季增一倍以上，第四季估略減。

羅美煒看好，原相第四季營收將季增 10-15%，且滑鼠成長幅度較大，比重增 2-3 個百分點，達 58-59%，遊戲機則降至 12-13%，其他產品會維持在 30% 左右，毛利率受匯率影響，估略減至 58-59%，營益率則因營收規模持續擴大，加上費用穩定，估增 1-2 個百分點，達 25-26%。

產能方面，羅美煒強調，原向已積極與代工協力廠協調，將盡力滿足客戶需求。