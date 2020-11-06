誠美材Q3虧轉盈小賺300萬元 全年也有望損平

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 今 (6) 日公布財報，受惠面板營運轉佳、客戶需求回溫成長帶動下，稅後純益 300 萬元，較上季、去年同期由虧轉盈，每股純益 0 元，法人預期，誠美材第 3 季已單季轉盈，本季則在客戶訂單、昆山奇美挹注下，全年也有機會轉虧為盈。

誠美材第 3 季營收 23.89 億元，季增 1.36%、年減 30.63%；毛利率 4.44%，季增 0.72 個百分點、年增 1.25 個百分點；營利率 1.76%，較上季、去年同期由虧轉盈。

誠美材前 3 季營收 66.96 億元，年減 40.11%；毛利率 1.99%，年減 1.96 個百分點；營利率 - 4.08%，虧損較去年同期小幅增加；稅後虧損 2.1 億元，虧損較去年大幅收斂，每股虧損 0.32 元。

誠美材受惠面板營運轉好，上游偏光板產能供需也吃緊，預期供不應求狀態將延續至明年，偏光板價格也可望有調整空間，現階段價格已持穩。

業外方面，誠美材去年雖退出昆山奇美經營權，但仍為其單一最大股東，持股約 38.4%，隨著昆山奇美訂單增溫、2.5 米幅寬產線逐步開出，誠美材可望依比利認列獲利。