〈美國大選膠著〉拜登住家劃為國防領空 兩大關鍵州領先川普

外媒週五 (6 日) 報導，美國聯邦航空總署 (FAA) 因應拜登可能勝選的事前準備工作，先前已在拜登住家上空劃為「國防領空」。

週五隨著亞利桑那州選情出現變化，川普持續拉近與拜登的差距，扣掉亞利桑那州，截稿前，民主黨候選人拜登仍以 253 票對 213 票領先川普。

拜登在尚未有開票結果的兩大關鍵州「賓州」、「喬治亞州」亦領先川普，拜登若拿下這兩個關鍵州，就等同於擊敗川普，取得超過 270 票得當選門檻。

外媒報導，週三 (4 日) 美國聯邦航空總署 (FAA) 就在為拜登可能勝選超前部署，位在德拉瓦州威爾明頓的民主黨候選人拜登住家，目前已被 FAA 劃定「國防領空」，並實施戒備。

FAA 於選舉日後第二天通知所有線上飛行員，拜登住家半徑一英里內上空已設為禁飛區，禁飛令直到週三上午 (台北時間週三下午) 後才解除。

FAA 還將拜登居家附近的濱河的大通中心 (Chase Center) 上空將限制臨時飛行，若拜登最終贏得總統大選，這裡將為拜登發表勝利演說之地。

美國特勤局週四派遣特務前往威爾明頓，消息人士透露，因為拜登當選已是預料之事。