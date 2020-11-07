〈美國大選膠著〉選舉還沒結束！喬治亞州宣布重新計票 川普燃翻盤希望

週五 (6 日) 民主黨總統候選人拜登週五在關鍵搖擺州喬治亞州翻盤，但美國大選仍遠未結束，喬治亞州宣布將重新計票。

截稿前，民主黨候選人拜登仍以 253 票對 213 票領先川普。拜登在尚未有開票結果的兩大關鍵州「賓州」、「喬治亞州」亦領先川普，拜登若拿下這兩個關鍵州，就等同於擊敗川普，取得超過 270 票得當選門檻。

拜登目前在喬治亞州僅以 1579 張選票領先川普。

喬治亞州州務卿 Brad Raffensperger 對此表示，由於兩位候選人之間的票數差距不到 0.5%，喬治亞州不可避免地要重新計票。這一次選舉統計結果，將對整個國家有巨大影響。

川普競選團隊法律總顧問 Matt Morgan 說，選舉還沒有結束，喬治亞州正在重新計票，我們有信心在那裡會發現不合法的選票，而川普總統最終將在該州獲勝。

鑒於拜登在賓州取得領先優勢，川普的競選團隊表示，選舉還沒有結束，距離敗選還差得很遠。對拜登獲勝的錯誤預測是基於四個遠未最終確定的關鍵州目前的開票結果。一些州存在某種形式的非法選票，儘管川普團隊並未提供任何證據。

白宮經濟顧問庫德洛週五受訪表示，川普並未放棄競選連任的計劃，他打算繼續戰鬥，川普希望確保每張選票是合法計票。

若川普敗選，庫德洛否認川普會不服輸：「美國是世界上最大的民主國家，我們遵守法治，川普總統也將遵守。」