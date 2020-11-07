〈貴金屬盤後〉美元大跌 黃金登上7週高點 本週創3個月來最大漲幅

週五 (6 日) 交易，大選結果的不明確性讓貴金屬至少部分受益，黃金期貨價格上漲並登上 7 週高點，創 7 月以來最大單週漲幅，同時美元創 3 月以來最大單週跌幅。

大宗商品專家表示，全球 COVID-19 確診人數上升也提供了黃金和白銀價格上漲的支撐力。

據約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）匯總的數據，週五全球 COVID-19 確診人數上升至 4880 萬人，死亡人數上升至 120 萬人以上，其中美國的確診人數和死亡人數均是全球之冠。美國有 960 萬人確診、234944 人死亡 (或約全球死亡人數的 1/5)。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示，「貴金屬市場本週獲得提振，部分是因為美元指數大跌，一夕之間觸及 9 週低點。週五早上黃金和白銀市場也出現避險需求，因為市場帶著不確定性邁向週末。」

ICE 美元指數本週下跌 1.9%，根據 FactSet，此為 3 月 27 日以來最大跌幅。美元疲軟可提高元計價的黃金和白銀等資產的吸引力。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 4.90 美元或 0.3%，收每盎司 1951.70 美元，本週黃金上漲 3.8%，為 7 月 31 日止的當週以降最大單週漲幅。

12 月白銀期貨價格上漲 47.1 美分或近 1.9%，收每盎司 25.662 美元，本週白銀上漲 8.5%，為 8 月 7 日止的當週以降最大單週漲幅。

本週白銀和黃金大漲，儘管美股也同樣大漲 (這通常不利金屬漲勢)。

匯豐分析師分析師 Jim Steel 表示，「因市場有效地制定了新的風險觀點，黃金和其他貴金屬綜合體價格飆升。」

「隨著拜登 (Joe Biden) 成為下任美國總統的可能性提高，加上美國國會僵局，市場情緒明顯轉變為『偏愛風險』。」

美國勞工部週五公布非農就業報告，顯示 10 月新增就業 63.8 萬人，高於分析師預期的 50.3 萬人，但勞動市場恢復速度較先前放緩。失業率自 7.9％降至 6.9％。

其他金屬商品交易