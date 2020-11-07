〈美國大選膠著〉傳美共和黨擬籌資6000萬美元 資助川普打法律戰

三位知情人士週五透露，共和黨正試圖籌資至少 6000 萬美元，以資助川普總統就美國總統大選結果發動法律戰。

隨著民主黨候選人拜登 (Joe Biden) 擴大領先優勢，川普競選團隊已就大選結果在數州提出法律訴訟。

一位向共和黨提供政治獻金者表示，「他們需要 6000 萬美元。」他收到了共和黨全國委員會 (RNC) 針對該籌資活動的邀請。

另外兩個消息來源稱，競選團隊和 RNC 一起運作的聯合籌資委員會希望籌資多達 1 億美元，凸顯該活動預期發動的法律戰規模之大。

三位消息來源均要求不具名報導，川普競選團隊和 RNC 沒有立即回應置評請求。

自週二投票結束以來，川普競選團隊發出電子郵件和簡訊，指控對手犯規並盼求捐款以發動司法戰，儘管詳細資訊提到，籌措的資金有一半將用於清償競選活動的債務。

一位匿名的川普顧問形容，競選團隊亂無章法地發動訴訟，既混亂失序且「對總統有弊無利。」

他稱，這個選舉結果令川普團隊措手不及，他們先前從未對發動法律戰做過準備。

目前川普團隊在競爭激烈的喬治亞州和內華達州發動的法律戰已經失敗，但在賓州拿下首勝，賓州最高法院撤銷下級法院裁決，批准川普要求「讓選舉觀察員靠近觀察計票」。

川普週五在推特上表示，選舉之夜他在各州取得巨大領先，但隨著時間經過，這些領先差距「奇蹟似的」消失了，「或許隨著我們推行的法律訴訟，這些領先差距能再返回。」