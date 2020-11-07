慧榮估Q4 NAND現貨價跌5%內 明年市況樂觀

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮 (SIMO-US) 總經理苟嘉章今 (7) 日表示，目前各廠 NAND 庫存都已回到可控範圍，估第四季現貨價頂多下跌 4-5%，對明年 NAND Flash 市況樂觀看待，估明年供給位元成長率將達 30%，需求位元成長率則可能超過 30%。

苟嘉章表示，國際通路端需求從 7 月底、8 月初開始增加，第四季仍強勁，但整體市場仍因晶圓代工產能吃緊、大廠因應疫情備庫存，對產能產生排擠效應，另外還有 ABF 載板材料缺貨等因素影響。

儘管市場拉貨動能強，不過，苟嘉章認為，廠商的預期心理大過實質需求，目前看起來大家都是在備貨，實質需求沒有那麼強勁。

近期 NAND 市況來看，苟嘉章指出，手機需求非常強勁，市場 NAND 庫存也因此去化不少，資料中心 / 伺服器需求則放緩，近幾個月各大廠均有共識，維持穩定的 NAND 現貨價格，目前各廠 NAND 庫存都已回到可控的範圍內，沒有降價壓力，預估第四季現貨價頂多下跌 4-5%。

談及明年 NAND 市況，苟嘉章看好，是蠻樂觀的一年，主要動能包括資料中心需求回升、5G 手機力道強勁、車用需求展望正面、物聯網需求也增加，PC 則相對持平。

苟嘉章並認為，明年上半年 NAND 不太可能漲價，要漲價也要等到下半年，預估明年 NAND 供給位元成長率將達 30%，需求位元成長率則可能超過 30%；不過，他也說，長江存儲明年量產 128 層 3D NAND 的情況，將是 NAND 市場可能的變數。

對於慧榮明年展望，苟嘉章表示，SSD 需求與 eMMC/UFS 控制晶片，都將同步成長，而由於手機市場庫存去化得差不多，明年展望正向看待，預期明年 eMMC/UFS 需求成長幅度，將優於 SSD。

苟嘉章也看好，明年起的未來十年，SSD 應用將會驅動 NAND Flash 需求成長，並預估明年 PC 與資料中心 NAND 需求總和，將大於手機需求。