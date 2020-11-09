美大選之後「翻轉．從零開始」 2021投資致勝關鍵獨家解密

堪稱「史上最難預測的美國總統大選」將要落幕，美國陷入「幾家歡喜幾家愁」，選後全球經濟走向會偏多或震盪依舊、美中衝突將趨平和或更劇烈、新冠肺炎疫情控制會漸入佳境或更令人不安，… 這些疑問持續困擾市場，令投資操作難度不減反增。

解決「翻轉」難題！法人限定投資論壇 11 月限額開放

別「什麼都有可能發生」的 2020 年，施羅德投資認為，唯一可以確定的是，2021 年會是持續「翻轉」的一年，也是「從零開始」的一年。「翻轉」來自於這些關鍵字：新冠疫苗、美中勢力消長、美中科技戰、美股修正壓力…；「從零開始」則來自於「零」利率、經濟「零」成長的金融現況，以及歸零之後重新出發的新契機。

不過，對多數投資人而言，無論是「翻轉」或「從零開始」，直覺上都不是太容易面對的課題，有鑑於此，施羅德投資將聚焦此議題，於 11 月 19 日起兩周內舉辦四場投資論壇，這一年一度的投資盛事在過去僅開放法人參與，今年則首度因疫情改為虛擬論壇並擴大舉辦，同時開放有限名額給一般投資者預約席次。

超連結網址: https://bit.ly/3oL7Yxv

今年的「2020 施羅德投資論壇」邀集施羅德集團重量級基金經理人與研究團隊掌舵者，除了分享後疫情時代「2021 最強的 5 大顛覆產業」，同時預言「2021 十大投資預測」、分析「氣候變遷，是慢動作的新冠肺炎?」綠色投資觀點，更剖析「2021 債信投資三大機會」，並請資深媒體人范琪斐帶領大家一起深入探討眾多議題，透過國際跨平台互動會議科技，以及線上線下互動體驗機制，讓與會投資人皆有機會直接與國際投資專家面對面對話討論。

2021 投資贏在這三大關鍵字

在論壇正式登場之前，施羅德投資率先分享 2021 翻轉年的三大致勝關鍵字：永續投資、多元布局、與洞悉趨勢。首先，在「永續投資」部分，施羅德投資強調，市場承平的時代，企業是否重視永續似乎沒有太大差異；但經歷了跌宕環境，特別是今年的疫情危機，企業是否懷有永續價值，的確真真切切影響投資人的權益，因為永續投資不只對環境有利，更能替投資人創造報酬機會。

其次，「多元布局」可說是應付市況變化、追求持盈保泰的基本動作，施羅德投資認為，即便新的年度有再多的不確定變數，以美國聯準會為首的全球央行仍會維持寬鬆貨幣政策，在市場流動性可望持續充沛之下，預料風險性資產將持續獲得有力的支撐，透過多元布局更能掌握機會、控制下檔風險。

至於「洞悉趨勢」的能力，在亂世中更是彌足珍貴，哪些產業將會是新投資顯學？新冠肺炎翻轉世界常態之後，該以何種新投資思維應對未來？當氣候變遷不再只是單純環保關懷議題，更是嚴肅的投資問題時，你我可以如何提前部署？這些議題都能在今年的「2020 施羅德投資論壇」中得到解答。詳盡的論壇議程與報名辦法，請參閱活動專頁:https://bit.ly/3oL7Yxv