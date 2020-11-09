亞馬遜新品連發 康舒傳拿大單 總座：與客戶合作有新進展

電源大廠康舒 (6282-TW) 與亞馬遜 (Amazon) 的合作將更深化，總經理許介立透露，與客戶合作很順利，未來將有更多新進展，據悉，亞馬遜先前發表的新款球形智慧音箱 Echo、Echo Dot 與 Echo Show 產品，其電源供應器大單也由康舒拿下，不過面對市場傳言，許介立不評論客戶事宜，僅強調，智慧家居產品出貨動能很強。

康舒原本就與亞馬遜就有合作關係，不過過去出貨集中資料中心用的燃料電池，去年開始與亞馬遜擴大合作，切入智慧音箱 Echo 供應鏈，去年底至今年初開始出貨，今年並逐步放量。

許介立指出，今年受疫情影響，企業轉為在家上班、學校也改採線上教學，桌機更換需求顯著下滑，不過消費者待在家的時間變多，智慧音箱、智能家居等需求相當強勁，補上營收缺口。

他並強調，與該客戶合作順利，未來將看到更多新的進展，市場則傳，康舒還拿下日前亞馬遜推出的三款音箱產品大單，明年營運再加溫。

亞馬遜先前正式發表新品，推出全新球形智慧音箱 Echo 和 Echo Dot，及升級版的 10 吋智慧音箱 Echo Show 外，另外也推新遊戲串流服務 Luna，及專屬遊戲手把；同時，為了強化智慧家居的布局，也首度推出居家保全飛行攝影機 Ring Always Home Cam。

根據市調機構資料，亞馬遜智慧音箱銷售目前仍領先 Google 和蘋果等對手，亞馬遜近年更擴大語音助理 Alexa 的服務範圍，從一般生活互動，到音樂串流、連結家電、汽車等，持續維持智慧音箱的領先地位。

康舒 10 月營收 18.22 億元，雖然因為工作天數較前月回落，月減 6.2%、年增 11.5%；也推升前 10 月營收來到 173.59 億元，年增 0.4%，擺脫先前衰退狀況，重返成長。