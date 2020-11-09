【群益金鼎證券】群益權證週報-雙11電商熱潮 網家、宅配通迎旺季

今年一整年由於疫情關係，電商營動能強勁，加上歐美狀況再度惡化，讓想出國旅遊的人沒地方去，只好拼命在國內進行報復性消費，雙十一檔期即將到來，許多網購紛紛開跑，網家 (8044-TW) 今年一整年單月營收皆在 30 億以上，去年 11 月的高峰為 46.91 億，今年有望超越同期營收。宅配通 (2642-TW) 單月營收也都在 3 億以上，月營收年增率均呈現正成長，電商的帶動下造紙、物流等都有望受惠，像是正隆 (1904-TW) 、永豐餘(1907-TW) 及中菲行 (5609-TW) 等，可挑選天期 60-90 天，價外 5-10% 的認購權證進行佈局。

根據民調，市場提前預期拜登勝選，衝擊科技業及工業類股企業獲利，蘋果、臉書、亞馬遜及微軟等率先拉回修正，但是受惠新訂單和就業強勁成長，11 月 2 日道瓊反彈 423 點，延續到選舉進行時仍然持續噴出，看起來選情已經比疫情還重要，川普及拜登選情拉鋸戰，拜登總開票數微幅領先，威州選票被拜登逆轉但是差距在 1% 以內，讓不確定性增加，選舉日可能演變成選舉週。國會參議院及眾議院分道揚鑣，這將會導致紓困預算又將陷入僵局，較難有大規模的紓困。道瓊指數測試完年線後隨著選情反彈回升，費城半導體及 NASDAQ 回升至月線之上，可留意統一 FANG+(00757-TW) 的權證進行來回操作。

選舉週台股跟著美股反彈回升，再度挑戰今年高點，各均線轉向多頭排列，指數盤堅，但是量能在 11 月 6 日只有 1838 億。雖然美國總統選舉結果還無法最終確認，不過拜登贏面較大，美股在拜登當選的氛圍下，且政策不至於出現重大變動，道瓊指數出現連續大漲，費城半導體創下歷史新高，也帶動陸股及恆生指數往上攻，權證投資人可以參考 FH 香港正 2(00650L-TW)及富邦上証 (006205-TW) 的 ETF 權證來進行買進。

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