央行指涉用反向ETF炒匯外資約20家 嚴宗大憂外資兩邊賺

新台幣近期升破市場解讀的彭淮南防線 28.5 元後，央行外匯局喊話外資若看空台股可以不用匯進來，台灣央行副總裁嚴宗大今 (9) 日於立院財政委員會備詢時也指出，擔心外資透過買反向 ETF 兩邊賺，而央行官員則補充表示，現在無法檢視外資獲利，但經常頻繁進出的外資多半是那 20 家。

嚴宗大指出，外資從 103 年起就陸續布局反向 ETF 但金額都不大，這次觀察到 6 月後外資迅速持有反向 ETF ，集中度也很高，並刻意規避外資投資國內股票 70% 以外的 30% 要用在固定收益和貨幣市場工具的限制。

嚴宗大說，與金管會有很好的溝通過程，將討論是否修正相關規定，建議金管會將外資持有反向 ETF 金額計算到此 30% 限制內。

金管會主委黃天牧表示，金管會和央行保持良好溝通，央行關切外資買一定量的反向 ETF 涉嫌炒匯，會與央行再溝通，採取適當作為，維持市場對外資開放，又能兼顧央行的外匯管理。

日前央行外匯局統計，外資至 10 月底持有反向 ETF 餘額已達 480 億元，為歷史新高，並點名外資對元大台灣 50 反 1 持有比重達 42%，對國泰臺灣加權反 1 持有占比達 80%、對富邦臺灣加權反 1 持有占比更高達 86%，有集中度太高的問題，建議證期局做適當管理。